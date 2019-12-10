Лечение гипертонии народными средствами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Перед использованием лекарственных растений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.В наше время все больше людей обращают внимание на природные, в первую очередь растительные, средства для лечения различных заболеваний.Это очень разумно, ведь, в отличие от синтетических фармакологических препаратов, лекарственные растения практически не оказывают побочных эффектов, намного реже приводят к возникновению аллергических реакций и других негативных последствий.Однако следует помнить, что даже испытанные веками природные лекарства в случае неправильного их применения могут привести к нежелательным результатам.Поэтому перед использованием лекарственных растений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и будьте предельно внимательны к соблюдению его рекомендаций.Отмечено, что применение растений в качестве лекарств при артериальной гипертонии приводит к существенному и стойкому понижению кровяного давления.В состав гипертонических сборов, как правило, включают травы, которые оказывают успокаивающее, спазмолитическое и диуретическое действие.При лечении артериальной гипертонии настои и отвары рекомендуется принимать на протяжении длительного времени, делая при этом каждые 2–3 месяца небольшие, около 5-10 дней, перерывы.Лекарственные растения, применяемые при артериальной гипертонииАстрагал шерстистоцветковый.Используется надземная часть растения — трава астрагала. Настой травы астрагала применяется и в народной, и в научной медицине. Рекомендуется как средство, успокаивающее нервную систему, улучшающее коронарное кровообращение, снижающее артериальное давление.Астрагал обладает сильным мочегонным эффектом. Применяется для лечения гипертонической болезни, неврозов, стенокардии, хронической сердечно-сосудистой недостаточности.Способ применения: 20 г сухой травы астрагала залить 200 мл кипятка, настаивать в течение нескольких часов, процедить через марлю и принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день.Барвинок малый.В качестве лекарственного средства барвинок используется с глубокой древности. В средние века этому растению приписывали чудотворную силу и считали талисманом, который способен защитить от злых духов.В наше время установлено, что настои и отвары барвинка обладают способностью эффективно снижать артериальное давление.Применяется для лечения артериальной гипертонии, сопровождающейся выраженными головными болями, неврозов, нарушений сердечного ритма.Способ применения: 1 ч. ложку измельченной травы барвинка залить 1 стаканом кипятка, поместить на водяную баню, нагревать в течение 20 мин, процедить через марлю и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.Боярышник.В качестве лекарственного сырья используются плоды и цветки растения. Установлено, что боярышник способствует снижению артериального давления, понижению возбудимости центральной нервной системы, усилению кровообращения в коронарных сосудах сердца.Препараты плодов боярышника снижают возбудимость миокарда и способствуют повышению его работоспособности.В научной медицине используется при начальных формах артериальной гипертонии, одышке, неврозах, аритмиях, бессоннице, атеросклерозе. Для лечения перечисленных заболеваний применяются жидкий экстракт и настойка боярышника. Данные препараты распространяются через аптечную сеть. В народной медицине применяются настои и отвары плодов и цветков боярышника.Способы применения:Настой цветков боярышника: 1 ст. ложку сырья залить 1 стаканом кипятка, накрыть крышкой и настаивать в течение 2 ч. Процедить, принимать по 50 мл 3 раза в день перед приемом пищи.Отвар плодов боярышника: 1 ст. ложку сырья залить стаканом кипятка, накрыть крышкой, поместить на водяную баню и нагревать в течение 2 ч. Процедить, принимать по 3 ст. ложки 3–4 раза в день перед приемом пищи.Брусника обыкновенная.В качестве лекарственного сырья применяются листья и спелые ягоды брусники. В научной медицине используются отвары и настои листьев брусники при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме и в качестве мочегонного средства. Народная медицина использует сок ягод брусники при артериальной гипертонии.Способ применения: 1 ст. ложку сухих измельченных листьев брусники залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать с момента закипания в течение 5 мин. Настаивать 1 ч, процедить, принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день перед приемом пищи.Василистник.В качестве лекарственного сырья используются корни и надземная часть растения. Препараты василистника обладают свойством понижать артериальное давление, применяются на ранних стадиях артериальной гипертонии, стенокардии. В научной медицине применяется настойка травы василистника.Назначается по 40 капель 3 раза в день, курс лечения — 3–4 недели. Характерно, что лечебный эффект от применения настойки появляется уже на четвертый день лечения и сохраняется некоторое время после ее отмены.Валериана лекарственная.В качестве лекарственного сырья используются корневища и тонкие мочковатые корни. Валериана издавна применяется в качестве лекарственного средства.Препараты валерианы оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, обладают противосудорожным спазмолитическим действием. В научной и народной медицине применяют водный настой, а также спиртовую настойку корней и корневищ валерианы.Назначается в качестве успокаивающего средства при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, спазмах коронарных сосудов, сердцебиении, нервном возбуждении, бессоннице и т. д. Является эффективным средством для лечения неврозов, являющихся предпосылкой для развития артериальной гипертонии. Валериана входит в состав корвалола, валокордина, сбора Здренко, капель Зеленина и т. д.Помните, что действие препаратов валерианы очень индивидуально. У одних людей при регулярном их применении отмечается существенное улучшение состояния, у других наблюдается полная непереносимость препаратов этого растения. Препараты валерьяны не следует применять в больших количествах и в течение длительного времени.При длительном приеме оказывается угнетающее действие на органы пищеварения, появляются головные боли, тошнота, в отдельных случаях наблюдаются возбужденное состояние и нарушения деятельности сердца.Способы применения:Настой корней валерианы: 1 ст. ложку сырья залить стаканом остуженной кипяченой воды, накрыть крышкой и настаивать в течение 12 ч. Принимайте по 1 ст. ложке 3–4 раза в день перед едой.Спиртовая настойка корней валерианы: 1 часть корней и корневищ валерьяны залить 5 частями водки или 70 %-ного спирта, настаивать в течение недели, процедить, принимать 3–4 раза в день по 15–20 капель. Настойку следует хранить в плотно закупоренной бутылке в темном месте.Корневища и корни валерианы входят в состав многих успокоительных сборов.Успокоительный сбор 1: валериана (корневища с корнями) — 1 часть, мята перечная (листья) — 2 части, трилистник водяной (листья) — 2 части, хмель (шишки) — 1 часть.Смешать все компоненты, 1–2 ст. ложки смеси залить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение получаса, процедить, принимать по 1/2 стакана утром и вечером.Успокоительный сбор 2: валериана (корневища с корнями), мята перечная (листья), ромашка аптечная (цветки), тмин (семена), фенхель (семена). Смешать составляющие в равных пропорциях, залить 1 стаканом кипятка 2–3 ч. ложки смеси, настаивать в течение 15 мин, процедить, принимать по 1/2 стакана утром и вечером.Успокоительный сбор 3: валериана (корневища с корнями), пустырник (трава), тмин (семена), фенхель (семена). Смешать составляющие в равных пропорциях, залить 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку смеси, настаивать в течение 15 мин, процедить, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.Гранат.В качестве лекарственного сырья используется кора ствола, ветвей, корней, цветки, семена, околоплодник.В народной медицине отвар коры граната используется в качестве средства, плавно понижающего артериальное давление. Настой пьется вместо чая в неограниченном количестве.Жимолость голубая.В качестве лекарственного сырья применяются листья и ягоды жимолости. При регулярном употреблении ягод отмечается понижение артериального давления, улучшение памяти.Вещества, содержащиеся в ягодах жимолости, укрепляют стенки кровеносных сосудов, оказывают неоценимую помощь при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонической болезни.Ягоды обладают выраженным диуретическим, противовоспалительным и вяжущим действием.При артериальной гипертонии народная медицина рекомендует заваривать свежие ягоды жимолости вместо чая и употреблять в неограниченном количестве.Календула лекарственная.В качестве лекарственного сырья применяются лепестки, а также цветочные корзинки. Лекарственные свойства календулы были неоднократно проверены клинически. Доказано, что спиртовая настойка и водный настой цветочных корзинок этого растения оказывают успокаивающее действие на нервную систему, снижают артериальное давление и рефлекторную возбудимость, улучшают сердечную деятельность и уменьшают частоту сердечных сокращений.Препараты календулы широко используются для лечения артериальной гипертонии 1-й и 2-й стадий, а также разнообразных заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются одышкой, сердцебиением, отеками.Способ применения: 2 ч. ложки сырья залить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение 15 мин, процедить, принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день.Калина обыкновенная.Применяемые в качестве растительного сырья части растения — кора, цветки, ягоды. Калина успокаивающе действует на центральную нервную систему, обладает спазмолитическим и противосудорожным действием.Ягоды калины благотворно действуют на сердечную деятельность, усиливая сокращение миокарда.Способ применения: С помощью соковыжималки выжать из ягод сок, смешать с сахаром в пропорции 1:2, принимать по 2–3 ст. ложки 3–4 раза в день, разбавляя небольшим количеством воды.Приготовление настоя: 1 ст. ложку сухих ягод калины залить стаканом кипятка, настаивать в течение 2 ч, процедить, принимать по 2 ст. ложки 3–4 раза в день перед приемом пищи.Картофель.В качестве лекарственного сырья используются клубни картофеля и сок из них. Картофель довольно широко применяется в научной и народной медицине. Отваренные клубни картофеля обладают легким мочегонным и послабляющим действием.Употребление печенного «в мундире» картофеля способствует снижению артериального давления.Клевер луговой.В качестве лекарственного сырья используются листья и цветочные головки.В состав сырья входит витамин C, каротин, эфирное и жирное масла, глюкозиды изотрифолин и трифолин.Способ применения: 1 ст. ложку цветков клевера залить 1 стаканом кипящей воды, настаивать в течение часа, процедить, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день перед приемом пищи.Лук репчатый.Лук оказывает противосклеротическое и гипотензивное действие.Современная научная медицина обладает рядом данных, свидетельствующих об успешном лечении препаратами лука репчатого склеротической формы гипертонической болезни, артериосклероза мозга и других заболеваний.При атеросклерозе полезно употреблять в пищу перья лука или сок из них. Пациентам, страдающим артериальной гипертонией, рекомендуется ежедневно съедать по одной луковице.Пустырник.В качестве лекарственного сырья используется верхушка стебля с цветками и листьями. Как лекарственное средство пустырник применяется с давних времен.Препараты пустырника благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему: снижают артериальное давление, уменьшают частоту сердечных сокращений, при этом увеличивая их силу.Пустырник обладает сильным гипотензивным действием, благодаря этому его успешно применяют для лечения артериальной гипертонии. Доказано, что эффективность препаратов пустырника в 3–4 раза превышает эффективность настойки валерианы.Способ применения: 2 ч. ложки травы пустырника залить стаканом кипяченой охлажденной воды, настаивать в течение 8 ч, процедить, принимать в течение дня, разделив на несколько приемов.Рябина черноплодная.В качестве лекарственного средства используются плоды рябины. Растение обладает выраженным противосклеротическим и гипотензивным действием. Настой плодов рябины назначают при артериальной гипертонии и атеросклерозе как гипотензивное и укрепляющее средство. Кроме настоя плодов, в народной медицине используется и сок плодов черноплодной рябины, который применяют по 2–3 ст. ложки 3 раза в день за полчаса до приема пищи.С лечебной целью можно употреблять в пищу и свежие плоды: 100 г плодов 3 раза в день за полчаса до приема пищи.Приготовление настоя: 4 ст. ложки сушеных плодов рябины поместить в термос, залить 2 стаканами кипятка, настаивать ночь. Принимать в течение дня, разделив на три приема, за 20–40 мин до приема пищи.Овес посевной.В качестве лекарственного сырья используются зерна, зеленые стебли и листья, а также солома. Препараты овса рекомендуется применять при повышенном артериальном давлении.Способ применения: Промыть холодной водой 500 г зерен овса, залить 1 л воды, довести до кипения, остудить и процедить. Принимать отвар по 150–200 мл, добавив мед по вкусу.Свекла обыкновенная.В качестве лечебного средства применяются корнеплоды и их сок. Свекольный сок обладает выраженным гипотензивным действием, благодаря чему его с успехом применяют при повышенном кровяном давлении. Народная медицина рекомендует употреблять при гипертонии сок свеклы, смешанный 1:1 с медом.Способ применения:Тщательно вымыть и освободить от кожицы корнеплод, отжать сок с помощью соковыжималки или вручную, предварительно натерев корнеплод на терке. Перед употреблением смешать сок с равным количеством меда. Принимать по полстакана 3–4 раза в день до еды.Смородина черная.В качестве лекарственного сырья используются ягоды и листья. Народная медицина рекомендует употребление отвара сушеных плодов смородины при гипертонии.Способы применения:Отвар: 1 ст. ложку сухих ягод залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 ч, процедить, добавить мед по вкусу. Принимать по полстакана 3 раза в день.Ягоды с сахаром: свежие ягоды перетереть с сахаром в пропорции 1:2. Употреблять в качестве десерта.Сушеница топяная (болотная).В качестве лекарственного сырья используют цветки, стебли, листья растения. Сушеница топяная с давних времен применяется в качестве лечебного средства. Отвары и настои этого растения оказывают успокаивающее действие на нервную систему, понижают артериальное давление, расширяют кровеносные сосуды, ускоряют свертываемость крови, уменьшают частоту сердечных сокращений. Благодаря этим свойствам сушеницу с успехом используют научной медицине для лечения начальных форм артериальной гипертонии. Вместе с приемом отвара сушеницы внутрь рекомендуется делать ножные ванны из настоя этой травы, этот способ увеличивает эффективность лечения.Способы применения:Отвар для приема внутрь: 10 г измельченной наземной части растения залить 1 стаканом кипящей воды, настаивать в течение получаса, процедить, принимать по 4 ст. ложки 3 раза в день за полчаса до еды.Настой для местного применения: 150 г сырья залить 3 л кипятка, настаивать в течение получаса, процедить, применять для местных ванн.Шелковица.Используемые в качестве лекарственного сырья части — кора ствола, корней и ветвей, плоды. В китайской медицине настой коры корней шелковицы издавна применяют для лечения гипертонии. Отвар коры ствола помогает при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.Способ применения: 1 ст. ложку измельченной коры корня шелковицы залить 300 г кипятка, поместить на водяную баню и нагревать в течение 20 мин. Настаивать полученный отвар сутки, процедить, употреблять в течение дня, разделив на 3–4 приема.Укроп огородный.В качестве лекарственного сырья применяются цветки, стебли, листья. Настои и отвары укропа обладают выраженным диуретическим действием, расширяют кровеносные сосуды, укрепляют сердечную деятельность, снижают артериальное давление. В научной медицине для лечения артериальной гипертонии успешно применяют настой травы укропа в сочетании с бромистым натрием.Способ применения: 2 ч. ложки измельченного сырья залить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение 10 мин, процедить, принимать по полстакана 3 раза в день за 30 мин до приема пищи.Кроме настоя, при гипертонии можно использовать порошок плодов укропа: 1 г плодов (на кончике ножа) принимать 3 раза в день за 30 мин до еды, порошок запивать водой.Цикорий обыкновенный.Применяемые в качестве лечебного сырья части растения — цветочные корзинки, стебли, листья. Настой этого растения оказывает успокаивающее действие на нервную систему, уменьшает частоту сердечных сокращений, нормализует сердечную деятельность.Людям, страдающим артериальной гипертонией, рекомендуется употреблять корни цикория в качестве заменителя кофе.Способ приготовления: 1 ч. ложку корней цикория залить 2 стаканами кипятка, поместить на водяную баню, нагревать в течение 20 мин, настаивать 2 ч, процедить.Готовый отвар можно немного подсластить сахаром или медом. Принимать по полстакана 3 раза в день за 30 мин до еды.Чеснок посевной.В качестве лекарственного сырья применяются листья и луковицы растения. Чеснок широко используется в народной и в научной медицине. Многочисленные исследования показывают, что препараты чеснока оказывают лечебный эффект при самых разнообразных заболеваниях.Чеснок обладает способностью понижать артериальное давление, увеличивать силу сердечных сокращений, уменьшать частоту пульса и увеличивать количество выделяемой мочи.Препараты чеснока обладают выраженным антисклеротическим действием. Людям, страдающим повышенным артериальным давлением, рекомендуется длительный прием чеснока (по 2–3 зубчика в день).Считается, что чеснок благотворно влияет на состояние сосудов, улучшая их эластичность, и уменьшает уровень холестерина в крови.Способ применения: 40 г чеснока залить 100 г водки или спирта, закупорить и настаивать в течение недели, периодически взбалтывая. Для улучшения вкусовых качеств к полученной настойке добавить настойку мяты. Принимать по 10–20 капель 2–3 раза в день за 30 мин до приема пищи.Шиповник.Части растения, применяемые в качестве лекарственного сырья, — листья, корни, цветки, плоды, семена. Лечебные свойства шиповника были известны в России еще в XVII в. Шиповник обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием, предупреждает развитие атеросклероза, уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров. При гипертонии рекомендуется употребление сырых очищенных плодов шиповника по 10–15 ягод в день. Высушенные толченые плоды этого растения полезны при атеросклерозе и артериальной гипертонии.Способ применения:20 г плодов шиповника поместить в термос, залить 1/2 л кипятка, настаивать ночь. Принимать по 1/2 стакана за полчаса до еды 2 раза в день.Шлемник обыкновенный.В качестве лекарственного сырья применяются цветки, стебли, листья. Шлемник снижает возбудимость центральной нервной системы, обладает выраженным гипотензивным действием. Водный настой этого растения применяется для лечения артериальной гипертонии 1–2 стадии.Способ применения:Настой: 1 ч. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение часа, процедить и принимать по 1–2 ст. ложки 3–4 раза в день до еды.Настойка: сырье шлемника обыкновенного залить спиртом или водкой в пропорции 1:5, настаивать в течение 7-10 дней, принимать по 20–30 капель 2–3 раза в день до приема пищи.Эвкомия вязолистная.В качестве лекарственного сырья применяется кора дерева. В состав коры эвкомии вязолистной входит хлорогеновая и кофейная кислоты, гуттаперча, аукубин.Этим обусловлено сосудорасширяющее, спазмолитическое и гипотензивное действие растения. Препараты коры эвкомии на длительный срок понижают кровяное давление, усиливая при этом сердечную деятельность.Способ приготовления: 200 г измельченной коры эвкомии залить водкой до получения 1 литра настойки. Принимать по 15–20 капель 2–3 раза в день.Если вы страдаете повышенным артериальным давлением, введите в свой рацион свежие ягоды лесной земляники, черной смородины, клюквы и брусники. Употребляйте свежие апельсины и яблоки, сушеный чернослив и ядра грецкого ореха. Чаще пейте овощные соки, замените черный чай зеленым, готовьте салаты из редьки и хрена, приправляя их медом. Не пренебрегайте применением растительных средств, ведь фитотерапия в сочетании с медикаментозными средствами делает лечение более эффективным, позволяя намного снизить дозы принимаемых лекарств, а порой даже отказаться от них.