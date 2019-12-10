Лекарственные отвары помогут в лечении почечных инфекций

При почечных инфекциях на помощь придут травяные сборы.Получив консультацию врача, при почечных инфекциях облегчить состояние помогут некоторые лекарственные отвары, в состав которых традиционно входят 3–4 растения с мочегонным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, болеутоляющим и восстановительным действием.— Берем в равных частях травы пустырника, зверобоя, фиалки трехцветной, хвоща полевого. Отмеряем 1 столовую ложку сбор, заливаем ее 1 стаканом кипятка, греем на водяной бане 10 мин., настаиваем полчаса в тепле. Пьем теплым по 2–3 стакана в день. Показано при обострении хронического пиелонефрита.— Берем 5 столовых ложек измельченных иголок можжевельника, 2 столовые ложки измельченных плодов шиповника, 3 столовые ложки луковой шелухи. Все это заливаем водой и кипятим на водяной бане 10 мин. После настаиваем в течение ночи, процеживаем и пьем в течение дня. Курс лечения — 1,5 месяца.— Понадобятся 2,5 части травы мелиссы, 2 части листья омелы белой, 1,5 части цветов очитока лекарственного, 1 часть укропа пахучего. Отмеряем 1 столовую ложку сбора, заливаем 1,5 стаканами крутого кипятка, настаиваем в термосе 3 часа, процеживаем и пьем по ? стакана трижды в день после еды. Курс лечения — 3 месяца. Сделать перерыв на 2 месяца и повторить курс. Сбор показан при гипертонической форме хронического нефрита.— Берем 1 десертную ложку травы хвоща полевого, 1 столовую ложку плодов можжевельника, 1 столовую ложку корня солодки или листьев березы, 1 десертную ложку листа толокнянки, 1 десертную ложку листьев брусники. Все ингредиенты заливаем 3 стаканами кипятка, студим , снова кипятим 2-3 мин., остужаем, фильтруем через марлю. Пьем по 1–1,5 столовой ложки трижды в день.При воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря помогут такие лечебные сборы трав:— Берем семена льна (5 частей), листья березы (2 части), листья земляники (1 часть), листья ежевики (1 часть). Все тщательно перемешиваем и перемалываем. Отмеряем 2 столовые ложки сбора, заливаем их 2 стаканами крутого кипятка, оставляем на 6 часов настаиваться, процеживаем и пьем в течение дня. Сбор показан при воспалительных процессах в почках.— Берем в равных частях листья крапивы, траву зверобоя, листья толокнянки, листья подорожника, плоды шиповника. Отмеряем 3 столовые ложки смеси, заливаем 0,75 л воды, доводим до кипения, кипятим 5 мин., настаиваем 15–20 мин., процеживаем. Пить в течение дня в 3-4 приема за 20 мин. до еды. Показан такой отвар при заболеваниях почек и хроническом цистите. Лечение длительное — шесть месяцев прерывистыми курсами.