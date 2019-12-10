Простые и эффективные упражнения от боли в шее

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Избавляемся от боли с помощью гимнастики.Если, выполняя движения головой, вы слышите похрустывание, вам трудно повернуть ее 90’ или при наклонах возникает боль, значит, шея нуждается в лечении.Для усиления эффекта повороты и наклоны головы надо сопровождать движением глаз в том же направлении. Выполнять медленно и плавно.1. Сядьте на стул, держа спину и голову прямо. Сделайте глубокий вдох и надавите ладонями на лоб, одновременно напрягая мышцы шеи и не давая голове откинуться назад. Задержите дыхание и сохраните напряжение на 5-7 сек. На выдохе отнимите ладони и на 10 сек полностью расслабьтесь, уронив голову на грудь. Повторите 3-5 раз.2. Вдохните, сомкнутыми в замок руками надавливайте на затылок. При этом напрягите шею и не давайте голове опуститься. Задержите дыхание и оставайтесь в этом положении 5-7 секунд. На выдохе опустите руки и расслабьтесь на 10 сек. Повторите 3-5 раз.3. Сделав вдох, надавите левой ладонью на висок, стараясь в течение 5-7 сек не поддаваться давлению. Затем выдохните, максимально расслабьте мышцы шеи и плеч, отдохните 10 секунд. То же самое сделайте правой рукой. Повторите упражнение 3-5 раз каждой рукой.4. Столько же раз сделайте наклоны головы вперед и назад. На вдохе отведите голову назад, преодолевая сопротивление ладоней, охватывающих шею сзади, а глаза поднимите до предела вверх. Задержите дыхание и сохраните напряжение мышц шеи в течение 5-7 сек. На выдохе верните голову в исходное положение. Расслабьтесь на 10 сек.5. При наклоне вперед ладони давят на шею, а она постепенно уступает этому давлению, На вдохе голова максимально опускается на грудь. Подбородок прижимается к шее, а взгляд опускается вниз. Поза сохраняется 5-7 секунд. Затем выдох, возвращение в исходное положение и расслабление.6. На вдохе медленно поверните голову влево, напрягая мышцы шеи, и постарайтесь посмотреть как можно дальше в сторону движения. Задержите дыхание и напряжение на 5-7 сек. На выдохе верните голову в исходное положение, расслабьтесь на 10 сек. Выполните упражнение 3-5 раз в каждую сторону.7. Опустите голову на грудь и расслабьте мышцы шеи. Постарайтесь подбородком «растереть» ключицы, постепенно увеличивая амплитуду движений. Повторите 10 раз.8. Запрокиньте голову назад, расслабьте мышцы лица и шеи. Попытайтесь затылком «растереть» нижнюю часть шеи. Повторите 20 раз.