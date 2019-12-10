Ученые: Аутизм связан с нарушением чувствительности кожи

Американские ученые пришли к выводу, что аутизм может быть следствием проблем с нервами, расположенных в различных частях тела человека.В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что нарушения нервных окончаний приводят к проблемам социальной адаптации.Но такое можно наблюдать исключительно у людей-аутистов, отметили специалисты. Нарушение кожного покрова напрямую связано с повышенной тревожностью у аутистов, и результаты проведенного учеными опыта подтвердили это.Они создали все условия для эксперимента, в ходе которого мышам удалялись гены, способствующие установке связи между нервными клетками, и как оказалось, животные стали проявлять агрессию на тактильное восприятие. Помимо всего, грызуны стали тревожно относиться к всяческим расстройствам, также становились все менее коммуникабельны по сравнению с сородичами.