Самый простой способ избавиться от прыщей

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Это эффективное и давно проверенное средство.Тональные крема, консилеры, пудра, румяна – эти и множество других косметических средств были изобретены для того, чтобы выглядеть лучше. В большинстве своем их используют женщины, но и молодые люди часто стремятся к привлекательности, а потому возможности маскировки недостатков кожи волнуют всех. Но воспаления кожи, в особенности прыщи, нужно удалять, а не прятать. И лучше всего справляется с задачей салициловая кислота от прыщей – эффективное и давно проверенное средство.Как действует салициловая кислотаСалициловая кислота – частый компонент разнообразных народных масок, лосьонов и пилингов против прыщей, угрей и других воспалений кожи. Но неправильное применение данного средства приводит к необратимым последствиям и потере веры людей в эффективность салициловой кислоты. Во-первых, стоит отметить, что салициловая кислота – хороший способ избавляться от точечных прыщей, то есть, когда их на лице 1-2, а не 10-15. Во-вторых, против угрей салициловая кислота бессильна и не стоит пытаться оспаривать на собственном опыте этот факт.Избавиться от прыщей с помощью салициловой кислоты можно благодаря ее антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Она подсушивает высыпания, проникая в глубокие слои кожи и уничтожает бактерии, которые и провоцируют появление прыщей. Более того, в области нанесения салициловой кислоты улучшается приток крови, что в свою очередь вызывает усиленную регенерацию кожи. Таким образом можно даже осветлить постакне и черные точки.Касательно черных точек – салициловая кислота против прыщей невероятно эффективна, но она не должна использоваться для очищения кожи лица. Она осветляет черные точки, частично их растворяет, но не помогает с ними справиться. А, как известно, проблему нужно решать, а не маскировать. То же относится к угрям и рубцам.