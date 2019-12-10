Как омега-3 влияет на красоту кожи

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Биологическая роль Омега-3 для красоты и здоровья кожи.Кожа человека – это зеркало всего организма. Все знают и понимают, что наружные процедуры и нанесение различных кремов, масок и мазей могут помочь здесь и сейчас. И только после устранения внутренних проблем в организме наша кожа станет здоровой и красивой.К внутренним проблемам в организме, результат которых отражается на коже, можно отнести заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей и т.п.Для поддержания хорошего состояния кожных покровов в организм с пищей должны поступать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). т.к. организм их самостоятельно не синтезирует.Помимо широкого применения Омега-3 ПНЖК в медицине, а это и кардиология, и ревматология, и педиатрия, и гастроэнтерология, и гинекология, и урология и много других медицинских областей, в дерматологии и косметологии Омега-3 также заняла свое достойное место.Биологическая роль Омега-3 для красоты и здоровья кожи.— Омега-3 – это структурные компоненты мембран, определяющие биологическую активность фосфолипидов, проницаемость мембран и чувствительность рецепторов.— Омега-3 отвечают за эластичность сосудов и состояние капилляров.— омега-3 обеспечивают энергией организм для поддержания правильного обмена веществ.— омега-3 участвуют в синтезе тканевых гормонов и стимулируют ферментативную активность.— омега-3 предотвращают перекисное окисление структурных липидов, что играет огромную роль в борьбе с преждевременным старением.Не последнюю роль играет омега-3 в оптимизации процессов самого вредного липолиза: ПНЖК способствуют сжиганию жиров, препятствуют их отложению в организме, особенно в зоне живота и талии (абдоминальный жир). И этот фактор очень важен в программах снижения веса и при занятиях спортом, т.к. организм снабжается энергией не за счет распада углеводов и белков, а за счет жиров, а белки идут на построение красивого тела.При недостаточном поступлении в организм с пищей омега-3 ПНЖК может привести к появлению различных косметических и дерматологических проблем:— закупорка сальных желез приводит к воспалению и, как результат, развивается угревая болезнь;— снижается иммунитет и нарушаются барьерные функции кожи, что может привести к снижении сопротивляемости кожных покровов к неблагоприятным воздействиям, а также возрастает риск проникновения внутрь клетки и инфекций, развития воспалений;— дестабилизация мембран клеток ведет к уплотнению, снижению проницаемости мембран, потере чувствительности рецепторов, нарушению ферментативных процессов, что в итоге приводит к гибели клеток (эта проблема особенно актуальна в борьбе с преждевременным старением);— нарушение структуры рогового слоя приводит к трансдермальной потере воды, шелушению кожи, ломкости ногтей и волос, развитию себорейных дерматитов, выпадению волос.В последнее время набирает популярность в косметологии новое направление – корнеотерапия.Ее суть заключается в совокупности методов ухода за кожей, которые направлены на восстановление кожи и защиту ее барьерных функций, а также в восполнении дефицита тех веществ, которые присутствуют в роговом слое и отвечают за его целостность.Помимо использования в ежедневном уходе косметических средств, созданных по принципу корнеотерапии, эффективна поддержка кожных покровов «изнутри» специальными комплексами, содержащих омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.Почему омега-3 ПНЖК так необходимы коже:— предупреждают развитие кожных аллергий;— сохраняют коллаген, который отвечает за упругость кожи и предупреждает появление преждевременных морщин;— борются с акне и прыщиками;— ускоряют заживление кожных покровов;— устраняют шелушение и сухость кожи;— уменьшают зуд и воспаление кожи головы при перхоти;— эффективны при лечении хронических дерматитов;— защищают кожу от разрушительного воздействия солнечных лучей и свободных радикалов;— расщепляют жиры и выводят токсины, что очень важно при борьбе с целлюлитом;— удерживают влагу внутри кожи;— придают здоровый блеск волосам.Омега-3 ПНЖК рекомендуется: при дерматитах, экземе, угревой болезни, целлюлите; для профилактики преждевременного старения, при борьбе с возрастными изменениями кожи; в программах снижения веса, при интенсивных физических нагрузках, при занятиях спортом.Почему нужен дополнительный источник Омега-3 ПНЖК.Во всем мире была, есть и будет популярна так называемая «морская диета».Основные составляющие этой диеты: морепродукты (креветки, морская капуста, морская рыба и т.д.). И это не случайно, так как в составе морепродуктов помимо белков, аминокислот, витаминов, йода, кальция и пр., находится и омега-3.При соблюдении морской диеты происходит снижение веса, значительное улучшение состояние волос, ногтей и кожи, укрепления иммунной и сердечно-сосудистой системы и т.д.Если провести анализ рациона питания Украины, то мы используем морских продуктов очень мало. Озерная и речная рыба, которая является традиционным продуктом питания украинцев, содержит очень незначительное количество полиненасыщенных жирных кислот, и является хорошим белковым продуктом, но ни как источником омега-3 ПНЖК.Омега-3 ПНЖК должны поступать в организм с продуктами питания, т.к. организм их самостоятельно не синтезирует. Поэтому дополнительное включение в рацион питания диетической добавки ОМЕГА-3 будет рациональным и правильным решением иметь здоровую и красивую кожу.