Семь причин считать кофе полезным напитком

Отличный повод выпить чашку ароматного кофе.Кофе не только согревает и тонизирует, он может быть крайне полезным для здоровья. В последние годы и десятилетия учёные исследовали влияние кофе на здоровье человека и результаты можно назвать удивительными.Ниже приведены семь причин, по которым кофе можно считать полезным напитком.Кофе может сделать человека умнееЭтот напиток не просто бодрит, он может буквально сделать человека умнее.Активный ингредиент кофе – вещество, которое называется кофеин. Он потенцирует работоспособность и является самым употребляемым психостимулятором в мире.Кофеин действует на мозг посредством блокировки нейромедиатора аденозина.В результате блокировки аденозина усиливается активность нейронов мозга и высвобождаются нейромедиаторы дофамин и норадреналин.Многочисленные исследования влияния кофеина на центральную нервную систему выявили его способность улучшать настроение и реакцию, стимулировать память, концентрацию внимания и обучаемость.Суммируя:Кофеин через блокировку определённого нейромедиатора оказывает стимулирующий эффект. Исследования подтвердили его способность улучшать настроение и функции центральной нервной системы.Кофе помогает «сжигать» жировые отложения и улучшать физическую формуИменно поэтому кофеин входит в состав жиросжигающих БАДов.Отчасти из-за своего стимулирующего эффекта кофеин ускоряет обмен веществ и потенцирует окисление жирных кислот.Некоторые механизмы действия кофеина улучшают физическую форму, частично с помощью мобилизации жирных кислот из тканей организма.Да независимых исследования установили, что кофеин улучшает спортивные показатели на 11-12 процентов.Суммируя:Кофеин ускоряет обмен веществ и мобилизует из тканей жирные кислоты. Приём кофеина улучшает спортивные результаты.Кофе в значительной степени снижает риск развития диабета второго типаЗаболеваемость диабетом второго типа зависит от образа жизни. Распространённость этой болезни в последнее время принимает характер эпидемии, за последние десятилетия отмечается десятикратный скачок заболеваемости, сейчас от этой болезни страдают около 300 миллионов людей.Этот вид диабета характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Это состояние вызывается устойчивостью к инсулину или неспособностью организма самостоятельно его вырабатывать.В ходе исследований выявилась способность кофеина снижать риск развития диабета. Риск снижается на 23 процента, в некоторых случаях это значение возрастает вплоть до 67 процентов.Проанализировано 18 научных исследований, в которых участвовало в общей сложности 457 922 человека. В результате выяснилось, что каждая дополнительная чашка кофе в день снижает риск заболеть диабетом второго типа на 7 процентов. Чем больше употребляется кофе – тем ниже риск.Суммируя:Регулярное употребление кофе связывают со снижением вероятности развития диабета второго типа. Люди, пьющие несколько чашек кофе в день, меньше подвержены заболеваемости этой формой диабета.Кофе снижает риск заболеть болезнями Альцгеймера и ПаркинсонаКофе не только стимулирует высшую нервную деятельность. Он может защитить мозг от старения.Болезнь Альцгеймера – самое распространённые нейродегеративное заболевание в мире, оно чаще других ведёт к возникновению и прогрессии слабоумия.Перспективные исследования указывают на то, что у любителей кофе риск заболеть болезнью Альцгеймера и слабоумием снижается вплоть до 60 процентов.Болезнь Паркинсона характеризуется смертью клеток мозга, вырабатывающих дофамин. Среди нейродегенеративных расстройств это заболевание занимает второе место по распространённости.Употребление кофе может снизить вероятность развития этого заболевания на значение от 32 до 60 процентов.Суммируя:Употребление кофе снижает риск развития слабоумия и наиболее распространённых нейродегенеративных заболеваний.Кофе может снижать смертностьМногие уверены в том, что кофе вреден для здоровья.Это устоявшееся общественное мнение, идущее вразрез с научными данными.В результате двух проведённых эпидемиологических исследований выяснилось, что употребление кофе снижает общую смертность вне зависимости от причин.В особенности это утверждение справедливо в отношении диабета второго типа. Одно из исследований подтвердило, что среди любителей кофе риск умереть в течение двадцатилетнего периода снижается на 20 процентов.Суммируя:Употребление кофе связывают с уменьшением общей смертности по различным причинам, в том числе из-за диабета второго типа.Кофе богат питательными веществами и антиоксидантамиКофе – это не просто напиток тёмного цвета. В нём содержатся питательные вещества, микроэлементы и витамины.Состав чашки кофе:Пять процентов дневной нормы пантотеновой кислоты (витамин В5).Одиннадцать процентов дневной нормы рибофлавитна (витамин В2).Два процента дневной нормы ниацина и тиамина (витамины В3 и В1).Три процента дневной нормы калия и магния.Эти цифры могут показаться не слишком впечатляющими, но с ростом количества выпиваемых чашек кофе в день растут и цифры.И это не полная картина, ведь кофе богат ещё и антиоксидантами.Фактически, кофе – самый богатый антиоксидантами продукт в современных диетах. В этом отношении он превосходит фрукты и овощи вместе взятые.Суммируя:Кофе содержит солидные объёмы определённых витаминов и минеральных веществ. Это самый богатый антиоксидантами продукт в современных диетах.ЗаключениеНесмотря на то, что в умеренных дозах кофе полезен, его чрезмерное употребление может нанести вред организму.Многие из упомянутых выше исследований – эпидемиологические (общемедицинские, очень обобщённые). Результаты таких исследований помогают установить связь между событиями и зачастую не предполагают прямых доказательств.Чтобы быть уверенным в пользе этого напитка, не стоит класть в него сахар или его синтетические заменители. Если стимулирующий эффект кофеина мешает засыпать, не стоит его пить после двух часов дня.Однако очевидно, что кофе вовсе не так вреден, как о нём привыкли думать. Вполне вероятно, что он может быть самым полезным напитком на планете.