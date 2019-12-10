Ученые назвали продукты, защищающие от рака

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Они должны присутствовать в ежедневном рационе человека.Специалисты из Американского института исследования рака составили шорт-лист продуктов от рака, которые должны присутствовать в ежедневном рационе человека.Оказывается, в отдельности ни один, даже самый полезный продукт, не защищает человека от онкологических заболеваний. Но если в рационе присутствует «продуктовый комплект», включающий определенные питательные вещества, то защита от рака становится реальной и ощутимой. Об этом заявили специалисты из Американского института исследования рака. Их экспериментальная работа убедительно доказывает, что «питательная программа», — в отличие от разового и стихийного употребления полезных продуктов, — помогает существенно снизить риск развития рака.Исходя из полученных в ходе своего исследования результатов, ученые составили шорт-лист продуктов от рака, которые должны присутствовать в ежедневном рационе человека.В него вошли:Продукты, насыщенные фолиевой кислотой: апельсиновый сок, клубника, арбузы, спаржа, яйца, семена подсолнуха и салат-латук. Фолиевая кислота – важный витамин группы B – защищает от рака толстой и прямой кишки, а также рака груди.Продукты с ликопином: помидоры и продукты на основе томатов. Ликопин – пигмент, которому помидоры обязаны своей окраской. Их регулярное употребление снижает риск развития некоторых видов рака, включая рак простаты.Продукты, содержащие ресвератрол: виноград – в особенности красный и черный. Мощнейший антиоксидант ресвератрол оказывает противовоспалительное действие, чем снижает риск развития нежелательных процессов в организме.Чай – прежде всего, зеленый. В целой серии лабораторных исследованиях зеленый чай доказал свою способность предотвращать рак прямой кишки, легких, груди и простаты. Сходный эффект наблюдался также в клетках глотки и кожи.Цветные фрукты и овощи. Содержащиеся в них вещества предотвращают возникновение злокачественных новообразований в разных органах и системах. Причем ученые считают: чем насыщеннее их цвет – тем сильнее эффект защиты. В сутки необходимо съедать пять разных овощных продуктов от рака.