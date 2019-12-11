Черный хлеб может уберечь от инфаркта миокарда

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Это происходит за счет витаминов группы В.Об этом недавно узнали японские ученые, а вместе с ними — и все внимательно читающее человечество. Оказалось, что витамины группы В, которых в этом хлебе — полно, спасают от риска появления инфаркта миокарда. Известно это стало из результатов исследования при участии почти 60 тыс человек, проведенном специалистами Университета Осаки (Япония).Пожалуй, анализ такого огромного статистического материала о влиянии витаминов этой группы, в частности – В6 и В9 (фолиевой кислоты) может поставить точку в многочисленных спорах в медицинском мире о их влиянии на здоровье сердца- мол, то ли есть польза, а то ли — ее нет.Авторы этой работы убедительно продемонстрировали, что б?льший уровень этих витаминов в ежедневной пище существенно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.В ржаном или овсяном хлебе и в пшеничных отрубях много витаминов группы В, как много там, впрочем, и растительного белка, микроэлементов, клетчатки, так нужных нам, в свете нынешних представлений в диетологии, для отменного здоровья. По мнению экспертов Посольства медицины, привычка есть черный хлеб, все еще столь же распространенная у нас в России, может превратить россиян в здоровую нацию прямо на наших глазах и просто за копейки, если, конечно, взяться за ржаной ломоть всем миром.