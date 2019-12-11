Эти пять продуктов могут вызвать диарею

Их стоит употреблять с осторожностью.В один не очень прекрасный день вы понимаете, что не очень хотите отходить далеко от зданий с благоустроенным туалетом и просто чувствуете себя плохо — диарея. При этом накануне вы как будто «ничего такого» не ели, да и близкие не жалуются на желудок. Так что же случилось? Скорее всего — «случился» один из тайных ингредиентов, с которыми вы накануне переборщили.1. Сахарные спиртыВопреки названию, эти продукты не содержат в себе алкоголя. В эту категорию попадают все искусственные подсластители, сделанные из карбогидратов. Они регулярно встречаются в жевательной резинке без сахара, конфетах, мороженом, газировке и прочих продуктах с пометкой «без сахара».Ищите на этикетках упоминание мальтита или сорбитола — самых распространенных из них. И при неумеренном употреблении они действительно оказывают расслабляющий эффект на кишечник — особенно у людей, организм которых в прямом смысле не переваривает искусственные подсластители.2. Синтетические жирыСегодня их используют не так часто, но в 1990-х, когда жиры были заклеймены как «враги номер один» и мир помешался на искусственных их видах — были очень распространены. Но и сейчас, нет-нет, да и встречаются в априори жирных продуктах, вроде чипсов, но с пометкой «без жира».3. Гуаровая смола и пищевой эмульгатор Е-415Смолы часто используют в пищевой промышленности в качестве загустителей, а также замещают глютен. Гуаровую смолу получают из бобов и она богата клетчаткой, а Е-415 — богатый клетчаткой углевод, получаемый из ферментированной кукурузы или сои. В общем, в обоих много клетчатки, которая на самом деле полезна для пищеварения, многие диетологи даже считают ее критически важной. Однако, если клетчатки слишком много — особенно, если она получена одной «ударной» дозой — и организм уже не справляется, что выражается во вздутии, диареи и повышенном газоотделении. Смотрите на этикетки!4. КаррагенанВстречается в больших дозах в миндальном молоке или эмульсии, а также в некоторых видах йогурта и сыра; получается из водорослей. Некоторые диетологи уверены, что его обильное употребление вызывает расстройство пищеварения, так как он имеет свойство «притягивать» большое количество воды в желудочно-кишечный тракт, совсем как медицинские слабительные средства. Результат один и тот же.5. Витамин СВопреки распространенному мнению, витаминов может быть слишком много. Что касается витамина C, то его неумеренное употребление вызывает у организма острое желание ускорить пищеварительный процесс с целью избавиться от излишков. Часто такое ускорение ведет к различным расстройствам, включая диарею. Рекомендуемая дневная доза витамина для взрослого человека — не более 75 мг.