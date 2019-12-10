Названы самые полезные соки для женского здоровья

Они обладают множеством полезных свойств.Пить свежевыжатые соки полезно всегда. Во-первых, свежевыжатые соки (фреши) полезны благодаря витаминам, содержащимся в них. Например витамин С, содержащийся в апельсиновом соке, прекрасно справляется с простудными заболеваниями, а также оказывает поддержку иммунитета. А вот каротин, который есть в моркови, дыне, абрикосах, полезен для кожи и глаз, а ещё стимулирует рост и формирование костей.Во-вторых, благодаря небольшой калорийности, фреши используются во время диеты в разгрузочные дни. В частности, сок грейпфрута широко распространён среди худеющих способностью ускорять обмен веществ в организме.В-третьих, такие соки могут даже препятствовать образованию тромбов. Таким свойством обладает виноградный фреш. Но среди соков можно выделить и те, которые хорошо помогают при женских заболеваниях.Картофельный сокКартофель состоит на 75 % из воды, на 17 % из крахмала и в нем 1 % клетчатки.Сто граммов молодого картофеля содержат 20 мг аскорбиновой кислоты, что составляет треть суточной потребности человека в этом витамине. Правда, в процессе хранения уже к январю в них остается половина, а к апрелю – всего четверть. Однако витамин С теряется и при неправильном приготовлении. Чтобы сохранить его, чистить и резать картофель нужно ножами из нержавеющей стали, толочь отварной картофель только деревянным пестиком и при варке опускать клубни в кипящую воду.Помимо аскорбиновой кислоты картофель содержит витамины А, В1, В2, B3, B6, B9, С, E, H, К, PP, яблочную, щавелевую, никотиновую, пантотеновую, лимонную и фолиевую кислоты, соли кальция, магния, фосфора, железа и особенно – калия.В картофеле имеются регуляторы обмена жиров: холин, метионин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты.Содержащийся в картофельных клубнях крахмал обладает антисклеротическими свойствами, снижает уровень холестерина в крови и печени. Высокое содержание солей калия делает его желанным в рационе людей, страдающих различными заболеваниями сердечнососудистой системы.Свежеприготовленный сок картофеля обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, мочегонным, общеукрепляющим действием. В качестве мочегонного средства сок пьют для лечения и профилактики отеков.При постоянных головных болях сок пьют по полстакана 2–3 раза в день. Используется сок только свежеприготовленный, он должен стоять не дольше 10 минут. Перед употреблением взбалтывается.При частых стрессах и раздражительности, бессоннице можно пить смесь соков картофеля, моркови (по 2 части) и сельдерея (1 часть) – по 1/2 стакана за 30 минут до еды.Свежий сок картофеля хорошо лечит эрозии, воспаления и миому матки.При воспалении придатков и эрозии шейки матки пьют сок молодого картофеля, по 200 мл в течение 2-х недель, натощак, за полчаса до завтрака, добавляя сахар (1 ч. л.). Картофель можно брать любого сорта, но лучше всего действует розовый. Можно сделать недельный перерыв и повторить курс, если это необходимо; если делать спринцевания картофельным соком, то процесс выздоровления пойдёт быстрее.При небольших размерах миомы также можно лечиться соком картофеля. По утрам, натощак, надо пить сок розового картофеля по 1/2 стакана в течение 6 месяцев. Потом перерыв 4 месяца, и повторить курс, если миома не исчезла, но чаще всего она начинает уменьшаться уже через 2 месяца после начала лечения.Приготовление картофельного сока: с хорошо промытого картофеля (лучше брать сорта с розовыми клубнями) соскабливается кожура. Клубни пропускаются через соковыжималку или протираются через мелкую терку и выжимаются. Уже через 10–15 минут все полезные вещества, содержащиеся в нём, теряют свои свойства под воздействием воздуха и света. Поэтому картофельный сок пьют сразу, его нет смысла хранить даже в холодильнике.Картофельный сок можно пить в чистом виде или в смеси с клюквенным, морковным соком или медом. Вкус улучшается, но лечебный эффект снижается.Картофельный сок не рекомендуют людям, страдающим тяжелой формой сахарного диабета, а также при пониженной кислотности желудочного сока.Капустный сокОн содержит легкоусваиваемые углеводы, витамины С, D, Е, К, РР, фолиевую кислоту (она содержится только в свежей белокочанной капусте) и аминокислоты. Есть в нем соли калия, натрия, кальция, магния, железа, много йода. Это рекордсмен по содержанию серы и хлора, что позволяет очищать слизистую оболочку желудка и кишечника. А аскорбиновой кислоты в капусте столько же, сколько в лимоне. Достаточно съесть 200 г сырой капусты, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в этом витамине. Причем витамин С сохраняется в капусте при квашении и при приготовлении сока, однако разрушается при варке.Капустный сок готовят следующим образом: у кочанов удаляют несколько верхних листьев и загрязненную часть ножки. Можно также ошпарить раздробленные листья горячей водой, сразу же вынуть их из воды, отцедить и выжать сок. Однако капустный сок из свежих неошпаренных листьев более приятен и лучше освежает.Другой способ: двукратно пропустить свежий капустный лист через мясорубку, а затем отжать сок через марлю. Или смолоть листья в соковыжималке. Так как в отжимках витамина U остается больше, чем в вытекающем соке, отжим надо делать как можно сильнее.Следует помнить, что через 1–2 суток даже при хранении его в холодильнике сок начинает терять свои лечебные свойства, поэтому его надо готовить регулярно.Аналогичными свойствами обладает и сок квашеной капусты. При этом содержание витамина С в квашеной капусте снижается до 25 мг% за счет его вымывания в рассол, а в рассоле достигает 30 мг%.Капустный сок тормозит превращение углеводов в жиры, поэтому полезен при ожирении. Пить его можно за 30 минут до еды и между приемами пищи несколько раз в день. Дневная норма сока в этом случае составляет 300 мл.При атеросклерозе принимают свежий капустный сок по 0,5–1 стакану 3 раза в день за 20 минут до еды. Также полезны салаты с капустой и квашеная капуста.Для снятия симптомов переутомления рекомендуется ежедневно перед сном принимать по полстакана коктейля из соков капусты, яблока, лимона и зеленой петрушки с добавлением сиропа. Приготовить такой коктейль можно прямо в миксере и пить с мякотью.При остром воспалении кишечника или почек, после инфаркта миокарда капустный сок противопоказан.Свекольный сокСвекла содержит много сахара, витамины С, Р, В1, В2, РР. В значительных количествах в нем содержатся соли калия, железа, марганца.Высокое содержание магния способствует нормализации деятельности нервной системы при стрессах, перегрузках, бессоннице, а также препятствует образованию тромбов. Сок свёклы богат йодом, а значит, улучшает память. В свекле очень благоприятное сочетание натрия и кальция (50:5), что поддерживает растворимость неорганического кальция, обычно осаждающегося на стенках сосудов. Хлор, содержащийся в свекле, очищает печень, почки и желчный пузырь, стимулирует работу лимфатической системы, значительно улучшает усвоение пищи кишечником, повышает сопротивляемость вирусным инфекциям.Также сок свеклы улучшает перистальтику кишечника, поэтому является неплохим средством для профилактики запоров.Содержащиеся в свекольном соке железо и фолиевая кислота стимулируют образование эритроцитов и улучшают поступление к мышцам кислорода. Свеклу рекомендуют при фолиево-дефицитной анемии.Сок используется для снижения высокого давления и профилактики нарушений сердечной деятельности, снижает уровень холестерина в крови, улучшает жировой обмен и нормализует пищеварение.Женщинам сок весьма полезен во время менструации, особенно если его пить небольшими порциями, не более 50 – 100 граммов 2–3 раза в день. В климактерическом периоде такая процедура дает гораздо больший эффект, чем действие лекарственных средств, в частности синтетических гормонов.Однако чистый свекольный сок может вызвать головокружение и тошноту. Начинать пить сок нужно с одной столовой ложки в день. Перед употреблением его следует разводить кипяченой водой или отваром шиповника. Можно смешивать его с морковным, капустным, яблочным, сливовым или тыквенным соками. Смесь свекольного и морковного сока нужно делать с преобладанием последнего, а затем постепенно увеличивать количество свекольного. Сок свеклы в любом составе не должен превышать одной трети общего объема.Перед приготовлением сока свеклу тщательно моют, обрезают и обрабатывают горячим паром. Потом надо отрезать ту часть, с которой начинается ботва, примерно на одну треть. Сорта свеклы с белыми полосками внутри ценности не имеют. Следует выбирать темную свеклу, лучше всего – удлиненной формы. Пропаренную свеклу очищают от кожицы, после чего выжимают сок. Выжатый свекольный сок нужно отстаивать несколько часов в холодильнике, время от времени снимая образующуюся на его поверхности пену.При заболеваниях почек, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки свекольный сок не рекомендуется.Сливовый сокПо содержанию витаминов и минералов он занимает одно из первых мест среди других фруктовых соков. В нём много бета-каротина и есть витамин А, много витаминов С, Е, РР, группы В; макроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, хлор, сера; микроэлементы: железо, цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, молибден, кремний, кобальт, никель.В сливовом соке всего около 70 ккал на 100 г, зато много натуральных легкоусваиваемых сахаров; есть органические кислоты, пищевые волокна, полезные углеводы, растительные белки и жиры, хотя последних немного.Он полезен тем, у кого вялый кишечник, в таком случае его лучше пить натощак, и он обладает хорошим слабительным эффектом, не причиняя боли, как некоторые травяные слабительные. Также он является мочегонным, что полезно при гипертонии, и желчегонным, поэтому его рекомендуют употреблять при гепатитах и заболеваниях желчного пузыря.Сливовый сок помогает организму выводить лишний холестерин, не давая ему всасываться в кровь из кишечника, и поэтому полезен больным атеросклерозом, а также для профилактики ожирения, однако при выраженном ожирении он противопоказан.При гипертонии и заболеваниях почек он выводит из организма лишнюю жидкость и соль, снимает отёки благодаря высокому содержанию калия.В соке слив (особенно темных сортов) много фитонцидов, поэтому он оказывает дезинфицирующее действие на желудочно-кишечный тракт и ротовую полость.Содержание в составе сливового сока железа, витамина С и органических кислот позволяет рекомендовать его для лечения и профилактики малокровия.Для очищения организма утром натощак выпивают стакан сливового сока: он выводит не только «плохой» холестерин, но и избавляет от последствий воздействия радиации, канцерогенов и тяжёлых металлов.Сливовый сок помогает сохранять здоровыми сосуды благодаря витамину К, который может предупреждать кровоизлияния. Витамин РР, в свою очередь, укрепляет стенки кровеносных сосудов.В состав сливового сока входит много витаминов группы В, поэтому его регулярное употребление приводит в норму работу нервной системы и улучшает нервную проводимость, что благоприятно сказывается на работе различных органов и систем.Морковный сокВ свежевыжатом морковном соке много бета-каротина, витаминов группы В, С, D, Е, калия, кальция, магния, кремния, йода, кобальта. Йод нормализует функции щитовидной железы, а магний выводит из организма ненужную желчь и холестерин.Бета-каротин очень полезен для зрения. Однако, чтобы он усвоился и превратился в витамин А, необходимы жиры. Недаром детям дают тертую морковку со сметаной. Можно салат с морковкой заправлять растительным маслом или заправленный маслом салат запивать морковным соком.Морковный сок помогает при малокровии, сердечно-сосудистых проблемах, мочекаменной болезни, полиартритах, авитаминозах и общем упадке сил, повышает иммунитет и нормализует обмен веществ. Однако важно помнить, что не следует злоупотреблять морковным соком. Из-за избытка бета-каротина перегружается печень, а кожа может приобрести желтоватый оттенок. В день рекомендуется выпивать не более 500 мл морковного сока в несколько приемов для лечения, при этом такую дозу нельзя употреблять долго. А для витаминной профилактики достаточно половины стакана (100 мл).Для очистки стенок сосудов от холестерина морковный сок нужно смешивать с таким же количеством свекольного сока.При воспалении печени, хроническом гепатите, гастрите с повышенной кислотностью, рвоте, а также для улучшения зрения и во время беременности рекомендуется принимать по 1/2 стакана морковного сока в день.Очень важно помнить, что при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых воспалительных заболеваниях кишечника и поджелудочной железы, а также при ожирении морковный сок противопоказан.Употребление морковного сока совместно с нахождением на солнце или в солярии дает более стойкий и быстрый эффект загара.Морковный сок хорошо сочетается с другими овощными и фруктовыми соками.Огуречный сокОгурец на 97 % состоит из воды, а минеральные вещества составляют оставшиеся 3 %. Из них 40 % калия, 10 % натрия, 7,5 % кальция, 20 % фосфора, по 7 % хлора и серы, содержит витамины А, группы В, РР, С. Тартроновая кислота, которая содержится в огурцах, сдерживает процесс образования жира из углеводов, именно поэтому диетологи обязательно включают свежие огурцы и огуречный сок в оздоровительные программы по снижению веса. Высокое содержание калия в огурцах делает его очень ценным для нормализации давления.Огурцы обладают прекрасным мочегонным действием, и их рекомендуют при отеках, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при воспалении мочевого пузыря.Сок огурцов может быть полезен для профилактики перенапряжения миокарда. Он успокаивает и укрепляет нервную систему, препятствует атеросклерозу и улучшает память. Для этого можно употреблять до 100 мл чистого огуречного сока. Его действие усиливается в сочетании с другими соками: томатным и чесночным (в пропорциях 20:20:1), черносмородиновым, яблочным и грейпфрутовым (2:2:1:1).За сутки огуречного сока можно выпить до 1 литра, но не более 100 мл за один прием. Для улучшения его вкуса и питательной ценности можно добавить чеснок, укроп, кефир (простоквашу), другие овощные и плодовые соки.Готовить сок надо только перед употреблением – он портится очень быстро. Для отжимания сока выбирают свежие молодые огурцы.Огуречный сок следует принимать с осторожностью при язве, гастрите, почечнокаменной и желчнокаменной болезни.Сок шпинатаОн богат медью и кальцием, железом и йодом, содержит витамины С, Е и К, а также большое количество каротина – провитамина А, фолиевой кислоты и природных антиоксидантов.Он богат марганцем – веществом жизненно необходимым для полноценного обмена веществ, а также очень важным для состава костей, крови, качественной работы мозга, нервных окончаний, половой активности, здоровья щитовидной железы и выработки «гормонов счастья». Также марганец помогает сохранить свежесть и здоровый внешний вид кожи и волос.Сок шпината способствует поддержанию правильной работы мышц, в том числе и сердечной, он помогает укреплять иммунную систему, костные ткани и зубы.Он очищает и оздоравливает весь пищеварительный тракт. Сок шпината обладает и противовоспалительным, и мочегонным эффектом.Он показан при заболеваниях легких, при истощении нервной системы, энтероколитах, гастритах с повышенной кислотностью, злокачественных и доброкачественных опухолях и при болезнях крови. Он показан тем, кто страдает от гиперсекреции щитовидной железы.Лучше всего употребить сок шпината сразу после приготовления в свежем виде, но при необходимости его можно не более суток хранить в холодильнике. Небольшой срок хранения сока связан с тем, что в нем со временем образуется множество азотнокислых соединений, обладающих токсичными свойствами. Подобные ядовитые соединения могут спровоцировать образование метгемоглобина, вещества, которое в небольших количествах может вызывать головную боль, утомляемость, головокружение, тахикардию и общую слабость, а в более высоких дозах – одышку, судороги, брадикардию, ацидоз, нарушение сердечного ритма и как крайнее проявление – кому. Поэтому не надо хранить сок шпината, его пьют только свежевыжатым.В профилактических целях можно принимать ежедневно не более 300 мл свежего сока.В профилактических и общеукрепляющих целях рекомендуется пить свежий сок шпината с медом (1 столовая ложка на 1 стакан сока) до приема пищи два-три раза в день.Самым полезным считается сок, отжатый из листьев шпината в августе-сентябре. Листья шпината должны быть молодыми и свежими.Содержание в соке шпината большого количества щавелевой кислоты помогает укреплению нервной системы. Этой кислоты в нем в 8 раз больше, чем в клубнях картофеля, и в 64 раза – чем в зрелых помидорах. Однако эта составляющая шпината делает его нежелательным для частого употребления при колитах, мочекаменной болезни и болезнях поджелудочной железы, чистый сок шпината при таких проблемах противопоказан. Шпинат не рекомендуется при подагре, нарушении водно-солевого обмена, болезнях печени и почек.Нельзя употреблять свежеотжатый сок во время приема пищи, особенно той, которая богата крахмалом и сахаром. Также не рекомендуется разводить сок минеральной водой. При наличии хронических заболеваний прием свежего сока может спровоцировать усиление процессов брожения и обострение заболеваний.При нормальной или пониженной кислотности желудочного сока сок шпината рекомендуется принимать за полчаса до еды, а если кислотность повышена, то после еды, через час-полтора.Начинать пить соки всегда нужно с чистых, то есть несмешанных соков, со временем можно смешивать их в коктейли. Так, сок шпината очень полезно сочетать с морковным соком.