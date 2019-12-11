Ученые рассказали, когда не стоит пить кофе

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Порой от бодрящего напитка стоит отказаться.Европа, Северная и Южная Америка, Африка начинают свой день с чашечки крепкого кофе. Многие считают его полноценным завтраком. В обеденное время кофе является одним из самых популярных тонизирующих напитков, которые выбирают для себя люди совершенно разных профессий, возраста и социального статуса.Даже романтический вечер сложно представить себе без этого напитка, который своим ароматом создает неповторимую атмосферу, располагающую к расслаблению после активного дня.Однако современные исследования доказывают, что кофе может навредить здоровью.Жирные и сладкие блюда, которыми богат рацион современного городского жителя, а также фастфуд очень вредны для здоровья пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Ученые уверены, что, запивая не слишком полезную пищу кофе, можно значительно усилить ее негативное воздействие на организм.После любого приема пищи, даже у абсолютно здорового человека, значительно повышается уровень сахара в крови. Если же выпить после плотного обеда чашечку кофе, этот показатель достигнет преддиабетного уровня. А значит, риск заболеть сахарным диабетом достаточно высок.По словам ученых, жирная пища мешает усваивать глюкозу из крови, повышая ее концентрацию в крови примерно на треть. Можно утверждать, что злоупотребление жирной пищей вызывает скачки уровня глюкозы в крови. А после кофе увеличение этого показателя произойдет примерно на 60%.Жирная пища в сочетании с кофеинсодержащими продуктами нарушает коммуникацию между поджелудочной железой и желудком, что, в свою очередь, мешает нормализации уровня сахара после еды.Поэтому всем, кто следит за своим здоровьем, необходимо минимизировать количество насыщенных жиров и полуфабрикатов, а также не стоит употреблять кофе сразу после основных приемов пищи.