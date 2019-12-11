Названы главные симптомы начала депрессии

Многие люди, страдающие депрессией, осознают это только на достаточно поздней стадии болезни.Чувство печали является очевидным симптомом депрессии, но те, кто его постоянно испытывает, часто не понимают, что они переживают серьезное психологическое расстройство.Это не дает возможности своевременно начать лечение депрессии. А запущенную болезнь лечить всегда сложнее.И хотя депрессия может проявляться по-разному, есть ее общие признаки, которые полезно знать. Тогда, встретившись с болезнью, можно будет ее узнать.Мы расскажем о пяти признаках депрессии, о которых многие не знают.1. Резкие изменения в весеОдин из самых заметных признаков депрессии — это резкие изменения веса человека.Уменьшение или увеличение веса более чем на пять процентов в месяц показывает, что в организме не все в порядке.В этом случае потеря веса не является результатом диеты или упражнений. Она происходит из-за уменьшения аппетита. Проблема здесь заключается в том, что организму начинает не хватать питательных веществ.Это может привести к анемии, хронической усталости и потере концентрации.Если же человек набирает лишние килограммы, это происходит из-за того, что из-за тревожности, связанной с депрессией, у него увеличивается аппетит.2. Проблемы со сномЭтот симптом требует особого внимания, особенно если он приобретает хроническую форму. Его несложно увидеть, организм, можно сказать, громко заявляет о том, что ему не хватает сна.Однако, надо иметь в виду, что проблемы со сном могут возникать не только из-за депрессии. Причиной может быть использование перед сном мобильных устройств, привычка слишком плотно и поздно ужинать, стресс.При депрессии часто нарушается режим сна, человеку хочется спать днем, но вечером и ночью у него проблемы с засыпанием и сном.Важно быстро найти решение этой проблемы, так как депрессивное состояние «подталкивает» человека к такому «решению», как алкоголь и снотворные.3. РаздражительностьВо внезапных изменениях настроения отражается озабоченность, печаль, тревога и другие факторы, которые влияют на это расстройство.Это также реакция на проблемы со сном и на недостаток питательных веществ (из-за потери аппетита).К тому же, окружающие часто «подпитывают» раздражительность страдающего депрессией, «подливают масла в огонь», не понимая в каком состоянии тот находится.Иногда он пытается избежать конфликтов, изливая свое раздражение, выражая свои эмоции наедине с собой.При депрессии меняется «химия» мозга, в результате происходит искажение перспективы, в которой видятся повседневные вещи и ситуации. Поэтому реакция больного часто бывает не совсем адекватной.4. Чувство виныМногие страдающие депрессией постоянно испытывают чувство вины. В нем отражаются их отрицательные эмоции.Это чувство обычно усиливается, когда больной принимает неудачные решения на фоне печали, гнева и других отрицательных эмоций.Этот фактор влияет на социальные отношения, осложняя поддержку страдающего депрессией со стороны окружающих.5. Боли и неприятные ощущенияРаньше считалось, что между эмоциями и физической болью нет никакой связи.Но исследования последних лет показали, что такая связь есть.Связанными с эмоциями могут быть гиперчувствительность кожи, мышечные боли, ригидность, нарушения пищеварения.Поскольку эти боли и неприятные ощущения могут быть вызваны и другими причинами, специалисты должны выяснять, вызваны ли они депрессией, стрессом или чем-то еще.Депрессия связана не только с печалью, рыданиями и тому подобным. Это серьезное и опасное расстройство здоровья, которым должны заниматься профессионалы и которое желательно излечить как можно скорее.Хотя многие ее симптомы можно принять за признаки других болезней, важно уделить им достаточное внимание и постараться их облегчить.