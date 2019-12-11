Врачи назвали важные преимущества вегетарианского способа жизни

Вегетарианцы живут дольше и реже болеют раком.По статистике среди людей гораздо больше тех, кто ест мясо, чем тех, кто отказывают себе в этом продукте. Именно поэтому большинство людей не понимают вегетарианцев. Однако в вегетарианстве есть как свои минусы, так и плюсы.Вегетарианец – это человек, который не ест мясо, рыбу и пр. Веганы и вовсе исключают из рациона любые продукты животного происхождения. Первой мыслью людей, не знакомых с вегетарианством, будет вопрос о том, откуда они получают белки и другие необходимые для жизни питательные вещества. Безусловно, быть вегетарианцем не просто, однако, по мнению экспертов, у этой системы питания больше положительных сторон, чем отрицательных.Во-первых, вегетарианцы дольше живут — в среднем на 8 лет. Одной из причин долголетия таких людей является отказ от мяса, которое считают источником разнообразных болезней, включая рак, инфаркт, повышенный уровень холестерина и т.д.Во-вторых, люди, которые едят много фруктов и овощей, реже болеют раком. Красное мясо повышает риск развития этого заболевания, а большое количество растительной пищи в рационе питания снижает риск на 30%.В наши дни довольно трудно поддерживать свой вес в норме. Вегетарианцы, из-за своей диеты, поправляются реже других людей. Клетчатка помогает им очищать желудочно-кишечный тракт, выводя токсины из организма. Даже не занимаясь спортом, вегетарианцы выглядят куда подтянутее тех, кто есть мясо.Бытует мнение, что диета из фруктов и овощей делает человека вялым и слабым, однако исследования показывают, что такой рацион питания помогает сохранять энергию. Один из факторов, способствующих этому – стабильный уровень сахара в крови. К тому же, организму требуется меньше энергии, чтобы переварить растительную пищу, чем для переваривания мяса.И, напоследок, избегая таких напичканных химическими веществами продуктов, как колбаса и сосиски, вегетарианцы избавляют свой организм от множества вредоносных токсинов.