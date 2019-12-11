Названы лучшие и худшие продукты для желудка
Чтобы предотвратить заболевания желудка, необходимо иметь определенные пищевые привычки.
По словам специалистов, к «друзьям» желудка относятся:
*Легкие супы. Суп, сваренный на вторичном бульоне, улучшает пищеварение и стимулирует деятельность желудка, чего не скажешь о жирных, наваристых супах.
*Чеснок. Эта овощная культура обладает обеззараживающим действием и в небольших количествах способствует нормализации деятельности желудка.
*Сыры. Сыр фета. приготовленный из овечьего или козьего молока, подходит для профилактики при расстройстве желудка: в нем содержится много бактерий, полезных для организма в целом и для желудка в частности.
*Каши и отвары. Бесспорно, все каши полезны, но овсяная — особенно. Она как бы обволакивает желудок пленкой, защищает от агрессивного воздействия соляной кислоты и грубой пиши, облегчает пищеварение. Поэтому слизистые овсяные отвары обязательно входят в меню диеты при язвенной болезни желудка. А овсяная каша на завтрак рекомендуется всем, кто следит за здоровьем своего желудочно-кишечного тракта.
*Продукты пчеловодства. Основным “другом” желудка считается мед, который не только обладает противовоспалительным действием и успокаивает слизистую, но также способствует рубцеванию язв.
К «врагам» желудка относятся фастфуд, никотин, алкоголь, жирные соусы и газированные напитки.
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