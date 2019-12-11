Ученые назвали одну из причин снижения иммунитета

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Недоедание может снизить иммунитет.Специалисты из Лондонского университета уверены, что недоедание может стать причиной снижения иммунитета. Об этом свидетельствует ряд исследований, которые им удалось провести.Из слов самих учёных следует, что фактор плохого питания непременно сказывается на иммунной системе человека. Так, наблюдение за определённой группой людей подтвердило, что испытуемые подвергались чаще незначительным вирусным заболеваниям, а также в их крови было замечено снижение количества лейкоцитов. Помимо этого возможны проявления различных нарушений в мембранах кожи и работе кишечного тракта.Специалисты объясняют это тем, что из-за нехватки необходимых питательных веществ, что поступают в наш организм благодаря пище, иммунная система истощается. Именно это приводит к тому, что защитные клетки становятся неспособны бороться даже с незначительной инфекцией и вирусами.Следует отметить, что даже если человек начинает получать все необходимые компоненты для здорового существования, то последствия плохого питания будут сказываться на здоровье в течении длительного времени. Также некоторые из подобных заболеваний имеют свойство передаваться по наследству из-за их способности «вмешиваться» в ДНК человека.На данный момент сотрудники Лондонского университета отмечают, что взаимосвязь между хорошим питанием и иммунитетом человека изучена недостаточно хорошо. Из этого следует, что они продолжат более детальное наблюдение за этой «связью».