Как предотвратить появление мешков под глазами

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Эта проблема знакома многим женщинам.Если Вам знакома проблема припухшего, как любит говорить моя подруга: «как водяная мозоль» лица по утрам, то пора разобраться.Я назову самые частые причины утренней отечности, начиная от банальных и заканчивая серьезными «звоночками» со стороны органов и систем организма:— Пересоленная пища на ужин, на ночь и перед сном.— Чрезвычайно соленая пища (напр. сельдь) на ужин — даже если он происходит за 5 часов до сна.— Выпиваете большой объем воды во второй половине дня.После 17.00-18.00 желательно выпивать не более 0.3 л Н20. Исключение: тренировки вечером.— Очень плотный ужин. Жирная, тяжелая пища (даже не соленая!) приведет к накоплению жидкости в тканях организма. Много белка и жира в пище задерживают воду.— Легкие углеводы на ужин и перед сном (все сладости, мучное, сладкие фрукты, ягоды). Сахара также задерживают жидкость в организме.— Спиртное вечером. Блокирует работу почек и мешает фильтрации жидкости.— Пьете больше воды, чем требуется Вашему организму (стандартный подсчет 30 мл на 1 кг массы тела — отчасти миф, т.к. вы можете есть много фруктов или жить на Северном полюсе).— Пьете тяжело усвояемую, некачественную воду, которая не используется клетками в должной мере, а остается в межклеточной ткани. Качество воды более значимо, чем количество! Качественная вода, как минимум, должна иметь щелочной потенциал.— Очень мало двигаетесь в течение дня.— Спите лицом в подушку или в любом другом положении, когда нарушается лимфоотток из лимфатических сосудов головы.— Ложитесь спать крайне поздно (после 01.00). Тем самым нарушаете многие физиологические процессы в организме связанные с биоритмами.— Просыпаетесь крайне поздно (после 07.00). Почки в норме начинают просыпаться уже в 04:00. Запоздалый подъем не дает им возможности полноценно работать в соответствии со своим биологическим ритмом.— Принимаете гормональные контрацептивы и другие гормональные лекарственные средства.— Если все вышеуказанное не про Вас (не верю:)), тогда необходимо проверить состояние:1) щитовидной железы (тиреоидная панель, УЗИ)2) почек (общий анализ мочи, УЗИ)3) состояние желчевыводящей системы (б/х анализ крови: печеночные пробы; УЗИ)4) гормональный фон (анализ на половые гормоны — врач подскажет)Причин медицинского характера намного больше, но подозреваю, вам есть над чем задуматься..