Выявить депрессию можно, сделав анализ крови

О клиническом внедрении теста говорить пока рано.Исследовательская группа из Королевского колледжа Лондона (King’s College London) предложила использовать для выявления депрессии анализ крови. Это поможет верно поставить диагноз, считают авторы, а также назначить подходящие пациенты антидепрессанты. Кармин Парианте (Carmine Pariante) и другие члены исследовательской группы уже испытали разработанный ими тест на 160 добровольцах.В ходе анализа определялись концентрации двух белков – интерлейкина-1-бета и фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, которые являются специфическими маркерами воспаления.Исследователи выяснили, что, чем выше была концентрация этих белков, тем более агрессивная терапия требовалась пациентам. Действительно, те, у кого была обнаружена высокая концентрация этих маркеров воспаления (около трети участников), не отвечали на терапию с использованием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и трициклические антидепрессанты.Авторы считают, что таким пациентам стоит назначать не только антидепрессанты, но и противовоспалительные препараты – это позволит бороться с депрессией гораздо эффективнее. Впрочем, принимать решение о приеме тех или иных препаратов, а также о смене лечения, должен врач.В ближайшее время ученые планируют оценить эффективность анализа на большей выборке пациентов и лишь потом можно будет говорить о клиническом внедрении теста.