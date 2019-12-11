Сладости, которые можно позволить во время диеты

Главное — это умеренность.Уверены, что стройность и сладкое — вещи несовместимые? Это не совсем так.Даже во время диеты вполне можно побаловать себя чем-то вкусненьким, главное — знать, чем именно.Ведь сахар – это источник глюкозы, «топлива», необходимого для работы всех органов. К тому же, лакомства стимулируют выработку серотонина – гормона, который играет важную роль в регуляции настроения, управляет выработкой других гормонов, отвечающих за сон, аппетит, работоспособность.Главное – не переедать сладкого: его излишки превращаются в жир, а это чревато не только лишним весом, но и нарушением обмена веществ. И, конечно, надо правильно выбирать сладости.Самые полезные сладости, конечно, сухофрукты. Но и среди них есть свои лидеры.Финики, например, вполне реальные конкуренты конфет. Среди плодов они самые сладкие: в них 70% сахарозы и фруктозы. Но эти ягоды не разрушают, а укрепляют зубную эмаль, потому что содержат массу полезных для нее микроэлементов. В финиках более 20 аминокислот, необходимых мозгу и нервной системе. И куча витаминов: А – укрепляет зрение, С и Е – иммунитет, фолиевая кислота и В9 – влияют на кровь. Кстати, финики восстанавливают нарушенную микрофлору кишечника. И самое главное – съедать их можно по 10–15 штук в день. Но не всем – эти ягоды противопоказаны при сахарном диабете, аллергии и некоторых заболеваниях ЖКТ.Курага. В сушеных абрикосах больше витаминов и минералов, чем в свежих. Курага очень полезна для предупреждения нарушений зрения, защищает от анемии, «выметает» вредные вещества из организма и является отличным общеукрепляющим средством.Изюм – сладкий высушенный виноград, в котором высока концентрация витаминов В1, В2 и В5. Он особенно полезен при перегрузках нервной системы. Кроме того, в изюме есть минеральные вещества – фосфор, магний, кальций, железо, которые поддержат организм в период весеннего дефицита полезных веществ.Его величество корольВ стране сладостей есть свой король, многие специалисты по питанию называют его даже диетическим лакомством. Это – шоколад. Очень полезная штука, но не любой, а только черный горький: в нем минимальное содержание сахара, а какао содержит вещества, которые повышают настроение, стимулируют память, прибавляют энергии. 10–15 г шоколада в день (одна десятая стандартной плитки) разрешается съесть даже тем, кто сидит на строгой диете.Но шоколад надо правильно выбирать. Чем выше в нем процент содержания какао, тем полезнее лакомство.Впрочем, полностью доверять этикетке не стоит. Некоторые кондитерские предприятия вместо масла какао используют дешевые гидрожиры. Определить их присутствие можно, только попробовав шоколад – он не тает во рту и имеет неприятный привкус. Поэтому лучший способ не нарваться на подделку, покупать шоколад от известных производителей.Зефирная жизньХудеете, но отказаться от сладкого вам не по силам? Из «нельзя» есть исключения. Почти идеальные сладости – пастила и зефир. Их производят из фруктового или ягодного пюре, абсолютно без жира, добавляя лишь яичные белки и сахар. Очевидный плюс таких лакомств – высокое содержание пектина, который выводит из организма вредные вещества. Кроме того, пастила и зефир снижают раздражение слизистой желудка, поэтому полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при гастрите.Лучше покупать белые зефир и пастилу: в цветные нередко добавляют пищевые красители.Желейные радостиЕще одна вкусная и полезная штука – мармелад. Он тоже не содержит жира, делается на основе фруктово?ягодного пюре, а в некоторые сорта добавляют агар-агар: это вещество из экстракта морских водорослей содержит йод и полезно для щитовидной железы и печени.Какой мармелад предпочесть – обычный (желейный, фруктово?ягодный) или жевательный – дело вкуса, главное – выбрать качественный. Обязательно прочтите на упаковке, что входит в состав! В первую очередь обратите внимание на красители. Натуральные – это кармин, хлорофиллин, куркумин бета-каротин и т.д. Но, если используются тартразин или кармуазин, от покупки лучше отказаться: эти искусственные красители сильные аллергены.Опасность может таить и строка «идентичные натуральным ароматизаторы». Если есть возможность, взгляните на кусочки лакомства – у качественного мармелада тусклый оттенок. Яркий цвет – чаще всего свидетельствует о компонентах искусственного происхождения.