Названы лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Вкусно и полезно.Гипертония считается «хроническим» состоянием, которое характеризуется повышением кровяного давления в артериях.Выражается оно в двух измерениях: систолическое и диастолическое, в зависимости от того, работает сердце, качает кровь или расслабляется.Эксперты рассказали о продуктах, которые помогают снизить давление и таким образом контролировать гипертонию.Что вызывает высокое артериальное давление?Причинами гипертонии могут быть определенные генетические факторы, заболевания или привычки в еде. Вот наиболее распространенные:Потребление натрияКогда мы потребляем большое количество соленой пищи, давление повышается, так как нагрузка на артерии увеличивается.Треть пациентов, страдающих гипертонией чувствительны к натрию, который, к тому же, способствует задержке жидкости в организме.Сокращение выработки ренинаУ темнокожих людей, как правило, вырабатывается меньшее количество ренина (это вещество, которое является продуктом секреции почек), а потому они более склонны к гипертонии, а различные лекарства на основе ренина для них будут менее эффективными.Резистентность к инсулинуМногие люди, страдающие от диабета, также являются гипертониками. Инсулин обладает способностью стимулировать активность симпатической нервной системы, но без повышения кровяного давления.По этой причине как только возникают проблемы с инсулином, к ним добавляются проблемы с давлением.Лишний вес и ожирениеСуществует очень тесная связь между повышенным индексом массы тела и повышенным артериальным давлением.Крови тяжело проходить по артериям, забитым жировыми отложениями, что значительно повышает нагрузку на стенки этих артерий.Генетическая предрасположенностьЕсть гены, которые увеличивают риск повышения кровяного давления. Кроме того, к развитию гипертонии могут привести коронарные или почечные заболевания.Так что, если ваши родственники страдают от высокого артериального давления, то очень возможно, что данное состояние не обойдет стороной и вас.ВозрастС годами вероятность повышенного артериального давления значительно увеличивается. Состояние стенок артерий ухудшается, они становятся тоньше, а кровеносные сосуды становятся более жесткими.В результате крови приходится преодолевать большее сопротивление, чтобы продвигаться по потерявшим свою эластичность артериям.На какие продукты стоит обратить внимание при гипертонии?Как только вы установите причину своего повышенного артериального давления, нужно будет позаботиться о том, чтобы новые эпизоды, его вызывающие, повторялись как можно реже.Основными рекомендациями являются диета с низким содержанием соли и более спокойный и размеренный образ жизни. Еще благоприятно скажутся на состоянии здоровья и регулярные физические упражнения.Среди рекомендуемых для людей, страдающих от гипертонии, продуктов питания можно выделить следующие.ЧеснокЧеснок полезен всем, он считается невероятно мощным антибиотиком. Употребление в пищу одного или двух зубчиков чеснока (лучше в сыром виде) снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови.Как насчет зубчика чеснока натощак? Он обеспечит ваш организм аллицином, а это соединение обладает гипотензивными свойствами.ПомидорыВ помидорах содержатся аминокислоты, которые помогают снизить кровяное давление, ликопин, который улучшает кровообращение, а также глутатион, это мощный антиоксидант.Можно есть сырые помидоры, пить томатный сок или приготовить гаспачо (холодный томатный суп).АнанасВ этом невероятно вкусном фрукте содержится вещество под названием бромелайн: это фермент, который растворяет тромбы и разжижает кровь.Поэтому хотя бы раз в неделю пейте ананасовый сок или съедайте несколько кружочков ананаса в качестве десерта, это значительно облегчит работу системы кровообращения.БананВ бананах содержится магний и калий, поэтому его рекомендуют есть тем, кто принимает мочегонные лекарства или средства от повышенного кровяного давления (так как и те, и другие вымывают эти важные питательные вещества из организма).Кроме того, бананы неплохо справляются с мышечными судорогами, а еще это отличный источник витаминов. Бананы универсальны, из них получится превосходный десерт или молочный коктейль.МорковьМорковь богата витамином С и бета-каротином, поэтому она идеально подходит для предотвращения проблем, связанных с работой сердечнососудистой системы.Желательно есть морковь в сыром виде (можно потереть на терке), добавлять ее в салаты или овощные смузи. Она поможет снизить уровень холестерина в крови и защитит артерии, предотвратив атеросклероз.БобовыеЧечевица, нут, фасоль, горох… Их можно есть по три раза в неделю, благо рецептов с этими ингредиентами масса. Они обеспечат ваш организм калием, магнием, витаминами группы В, железом и клетчаткой.Еще бобовые богаты незаменимыми жирными кислотами и растительными белками.КапустаВсе представители семейства крестоцветных (а это цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста) содержат в себе мощные антиоксиданты, которые служат для предотвращения артериальной дегенерации и поддерживают здоровье сосудов.Эти овощи входят в тысячи интересных рецептов, они наполнят ваш организм глюкозинолатами и другими полезными веществами для того, чтобы привести кровяное давление в норму.ЛимонРечь идет о цитрусовом фрукте, невероятно богатом витамином С и флавоноидами. Оба вещества способствуют повышению эластичности артерий и улучшают их состояние. Таким образом, кровь не слишком давит на стенки артерий и не создает сильного напряжения по пути к сердцу.Используйте лимон в качестве заправки для овощных салатов или как приправу для своих любимых блюд.ГуайяваЭтот вкусный тропический фрукт обладает способностью снижать уровень плохого холестерина в крови, повышая при этом уровень хорошего. Также гуайява снижает артериальное давление.Она станет превосходным десертом, полдником или ингредиентом для фруктового коктейля.Семена чиаЭто отличный источник жирных кислот Омега-3, клетчатки и магния (помимо других минералов).Можете добавлять одну чайную ложечку семян чиа в молоко, йогурт или фруктовый сок во время завтрака, а также приправить ими торты, салаты и даже супы.Не забывайте замачивать семена чиа в воде, чтобы активизировать их действие.КуркумаЭта пряность с характерным ароматом содержит в себе целый ряд компонентов, которые помогают снизить уровень триглицеридов и плохого холестерина в крови.Куркума идеально подходит для предотвращения сердечнососудистых заболеваний.Можете смело добавлять ее в рис, пасту или жаркое, получится вкусно и, главное, полезно.