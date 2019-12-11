Медики объяснили, как кофе действует на организм

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Об этом важно знать.Миллионы людей начинают свой день с чашки кофе, но едва ли догадываются, как этот напиток влияет на их организм.Мозг. Кофеин как мощное стимулирующее средство не только способствует подъему энергии, но и на время усиливает умственные способности. Согласно исследованиям, кофеин является психоактивным веществом, которое положительно влияет на химические связи в мозге. Напиток в умеренном количестве способен обострить внимание и позволяет сконцентрировать умственные силы. Считается, что кофеин начинает активно действовать через 30 минут и действует еще в течение нескольких часов после употребления. Стоит помнить, что избыток кофеина в организме негативно влияет на нервную систему, вплоть до того, что может привести к нервному срыву.Глаза. Кофеин, кроме того, ускоряет симпатическую нервную систему, которая отвечает за дыхание, пищеварение и кровообращение. Обостряются инстинкты, стимулируются мозговые рецепторы и вырабатывается адреналин. Кофеин также на время обостряет зрение, при этом слегка расширяя зрачки. Правда, невооруженным глазом это увеличение не заметить.Зубы. Частое употребление кофе может придать зубам желтый налет. Однако в целом, как показали исследования, кофе для зубов полезен, так как он содержит большое количество полифенолов, эффективно борющихся с зубным камнем и бактериями. Но это лишь при условии, что вы будете пить кофе без добавок (сахара, молока, сливок). Вообще, на заметку читателям, сладкий кофе с молоком не просто не полезен, а даже вреден. Предугадывая вопрос «почему?», ответим, что как только «полифенолы растворят верхний слой зубного налета, сахар, обычный или молочный, получает легкий доступ к очищенной эмали зубов. Это может привести к деминерализации эмали и даже к кариесу».Сердце. Кофеин усиливает чувствительность нервных каналов. Таким образом, электрические импульсы, «разгоняющие» кардиоваскулярную систему, проходят по ним легче. Внешне это проявляется через 10-15 минут после употребления кофе: ускоряется пульс и повышается артериальное давление. Цифры последнего зависят от того, сколько кофе вы выпили, привык ли ваш организм к кофеину, сколько вы перед этим съели и принимали ли лекарственные препараты. Исследователи утверждают, что в большинстве случаев два стакана кофе в день не несут рисков для здорового человека. Но превышать это количество не рекомендуется.Желудок. При повышенной кислотности желудка кофе может вызвать изжогу. Это связано с тем, что он обладает способностью расслаблять сфинктер, который и предохраняет пищевод от изжоги. Однако при пониженной кислотности желудка кофе, напротив, полезен. По утверждениям исследователей, он повышает секрецию желудочного сока на 10-15% и помогает быстрее переваривать пищу.Кишечник. Кофеин ускоряет переваривание пищи и в целом стимулирует работу кишечника. Некоторые исследователи не советуют пить кофе сразу после еды. Так как пище все же требуется время для того, чтобы перевариться надлежащим образом.Жировые отложения. На самом деле кофе — жирный продукт, содержащий много натуральных масел. Если напиток провести через фильтр, то все они будут удалены. При нефильтрованном способе заварки (кофеварка, френч-пресс) масла остаются в напитке. Но поскольку кофе ускоряет обмен веществ, позволяя при этом терять гораздо больше калорий, чем содержится в самом напитке, то эти масла практически не прибавляют жировых отложений.А вот еще несколько интересных фактов о влиянии кофе на здоровье:* Кофейные зерна содержат антиоксиданты из группы хининов. Интересно, что они становятся более действенными после обжарки зерен.* Любители кофе снижают риск возникновения диабета 2-го типа.* Входящий в состав кофе кофеин делает вашу спортивную тренировку более легкой для вас. В кофе содержится много натурального магния, который принимает участие во всех без исключения обменных процессах и является природным антидепрессантом.* Употребление кофе снижает риск цирроза печени.* Употребление кофе в количестве 4 чашек в день снижает риск меланомы – одного из самых летальных видов рака.* Кофеин, содержащийся в кофе, позволяет вам находить больше ошибок в тексте.* Благодаря кофеину и другим нутриентам кофе может облегчить головную боль.* Ежедневное употребление двух и более чашек кофе может избавить мужчину от эректильной дисфункции (а проще говоря, от импотенции).* Доза кофеина из чашки кофе может улучшить вашу память на срок до 24 часов.* Кофе может предотвратить развитие рассеянного склероза.* Употребление кофе снижает риск рака груди.* Кофе может сделать вас счастливее, поскольку стимулирует выработку гормонов радости – допамина и серотонина.* Возможно, кофе может уменьшать риск возникновения болезни Альцгеймера (по крайней мере, на мышах это сработало).* От 3 до 5 чашек кофе в день снижают риск закупорки артерий.