Диетолог объяснила, чем опасны модные системы питания

Резкое похудение — не лучший выбор.Для того, чтобы не поправляться, не стоит сидеть на диетах, ведь после их окончания человек вновь набирает вес.Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. Она отметила, что после каждой диеты нарушается баланс между аппетитом и ощущением сытости.Тогда, по словам диетолога, бороться с чувством голода человеку стает все сложнее, и после каждой неудачной попытки нормализации веса он потребляет все больше еды. ?«Почему не стоит сидеть на диетах? Первая причина: люди, которые пытаются похудеть с помощью диет, потом опять набирают вес», – написала Фус.По мнению диетолога, дело в том, что любые диеты увеличивают секрецию гормонов и нейромедиаторов, а те – сильно стимулируют аппетит. Происходит так потому, что организм воспринимает значительное ограничение в еде и в калорийности как стресс. Это нарушает механизмы регуляции уровня жировой ткани – липостаз. ?«Порочный круг: периоды подавления аппетита чередуются с периодами перееданий. При каждой попытке сесть на диету эта проблема может значительно усиливаться. Поэтому удерживать свой вес, а тем более похудеть, может становиться все тяжелее и тяжелее», – подытожила Фус.