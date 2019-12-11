Диетолог объяснила, чем опасны модные системы питания
Для того, чтобы не поправляться, не стоит сидеть на диетах, ведь после их окончания человек вновь набирает вес.
Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. Она отметила, что после каждой диеты нарушается баланс между аппетитом и ощущением сытости.
Тогда, по словам диетолога, бороться с чувством голода человеку стает все сложнее, и после каждой неудачной попытки нормализации веса он потребляет все больше еды. ?
«Почему не стоит сидеть на диетах? Первая причина: люди, которые пытаются похудеть с помощью диет, потом опять набирают вес», – написала Фус.
По мнению диетолога, дело в том, что любые диеты увеличивают секрецию гормонов и нейромедиаторов, а те – сильно стимулируют аппетит. Происходит так потому, что организм воспринимает значительное ограничение в еде и в калорийности как стресс. Это нарушает механизмы регуляции уровня жировой ткани – липостаз. ?
«Порочный круг: периоды подавления аппетита чередуются с периодами перееданий. При каждой попытке сесть на диету эта проблема может значительно усиливаться. Поэтому удерживать свой вес, а тем более похудеть, может становиться все тяжелее и тяжелее», – подытожила Фус.
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