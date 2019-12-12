Названы лучшие продукты, обладающие противовоспалительными свойствами

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Они должны постоянно присутствовать в вашем рационе.Мы часто говорим о воспалительных процессах, которые обычно сопровождают многие болезни: артрит, воспаление кишечника, сердечно-сосудистые заболевания… Но что происходит, когда в организме возникает воспаление?..Иммунная и лимфатическая системы организма реагируют на угрозу в виде микробов, бактерий, вирусов, токсинов, выделяя в кровь антитела и белые кровяные клетки.Согласно исследованиям, простое соблюдение «противовоспалительной» диеты позволяет избежать таких проблем.Поддержание в организме адекватного уровня витаминов и необходимых питательных веществ помогает предотвращать накопление в организме токсинов. Благодаря этому можно не допустить развития воспалительных процессов.Предлагаем вам познакомиться с противовоспалительными продуктами, которые должны постоянно присутствовать в рационе.1. СвеклаЕе красный цвет «подсказывает», что этот продукт богат антиоксидантами. В свекле содержится большое количество беталаина, антиоксиданта, который эффективно противодействует любому воспалительному процессу.Этот овощ чудесно восстанавливает поврежденные клетки и повышает уровень содержания в организме калия и магния, которые помогают уменьшить воспаление.2. БрокколиБрокколи нужно есть два-три раза в неделю. Она очень полезна! В брокколи много калия и магния, а также она очень богата антиоксидантами, которые помогают при хроническом воспалении и даже при раковых заболеваниях. Готовьте ее на пару, чтобы не допустить снижения уровня в ней гойтрогенов, веществ, играющих важную роль при проблемах со щитовидкой.3. ЧерникаОбязательно покупай чернику и ешьте ее почаще. Это поможет вам избежать многих болезней. Благодаря содержащемуся в ней антиоксиданту кверцетину черника является одним из лучших противовоспалительных продуктов. Этот флавоноид помогает бороться с воспалением, уменьшать инфекционные процессы и даже лечить раздраженную прямую кишку. Черника улучшает наши когнитивные способности. Ешьте ее каждое утро с натуральным йогуртом без сахара или овсянкой.4. Кокосовое маслоКокосовое масло — очень полезный продукт, оно помогает организму бороться с окислительным стрессом и любым воспалением. Если вы страдаете остеопорозом или воспалением, связанным с артритом, рекомендуется съедать каждый день по ложке кокосового масла.5. Польза овощей с зелеными листьямиШпинат, кудрявая капуста, сельдерей, капуста, мангольд, петрушка, укроп — можете их есть в натуральном виде или в виде соков и смузи. Они богаты антиоксидантами и витаминами А, С и К.6. СемгаЭто здоровая пища, питательная и вкусная. Семга, конечно, дороговата, но стоит есть ее один или два раза в неделю. Если добавить к ней спаржу и немного лимонного сока, получится шикарный ужин с противовоспалительными свойствами. В семге много жирных кислот Омега-3. Она помогает нам поддерживать в хорошем состоянии сердце, кости и мозг.7. Льняное семяЛьняное семя — хороший источник жирных кислот Омега-3, фитонутриентов и антиоксидантов. Оно содержит полифенолы, которые предотвращают старение клеток, поддерживают гормональный баланс и улучшают состояние мозга. Льняное семя также представляет собой хороший пробиотик, который поддерживает в хорошем состоянии нашу пищеварительную систему и борется с дрожжеподобным грибком вида С?ndida. Его хорошо добавлять в блюда в молотом виде.8. КуркумаЭто отличное противовоспалительное средство. Содержащийся в куркуме куркумин очень хорошо облегчает боль, например, при ревматоидном артрите. В куркуме содержатся также цитокины, информационные молекулы, уменьшающие количество маркеров воспаления.9. ИмбирьЭто натуральное противовоспалительное средство, которое можно употреблять свежим, сушеным, в виде добавок. Он уменьшает боль благодаря активным веществам, сходным с ибупрофеном. Имбирь также помогает очищать организм от токсинов и укрепляет лимфатическую систему.10. АнанасЭто очень здоровый продукт, и он помогает бороться с любым воспалительным процессом. Благодаря содержанию в нем фермента бромелина ананас уменьшает воспалительные процессы при самых разных болезнях и недомоганиях — от артрита до простого желудочного воспаления, связанного с несварением. Ешьте его регулярно. Можно, например, делать вкуснейший салат из шпината, грецких орехов и кусочков ананаса. Он не только очень вкусный, но и исключительно полезен для здоровья.