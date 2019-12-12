Названы лучшие продукты, обладающие противовоспалительными свойствами

Они должны постоянно присутствовать в вашем рационе.

Мы часто говорим о воспалительных процессах, которые обычно сопровождают многие болезни: артрит, воспаление кишечника, сердечно-сосудистые заболевания… Но что происходит, когда в организме возникает воспаление?..

Иммунная и лимфатическая системы организма реагируют на угрозу в виде микробов, бактерий, вирусов, токсинов, выделяя в кровь антитела и белые кровяные клетки.

Согласно исследованиям, простое соблюдение «противовоспалительной» диеты позволяет избежать таких проблем.

Поддержание в организме адекватного уровня витаминов и необходимых питательных веществ помогает предотвращать накопление в организме токсинов. Благодаря этому можно не допустить развития воспалительных процессов.

Предлагаем вам познакомиться с противовоспалительными продуктами, которые должны постоянно присутствовать в рационе.

1. Свекла

Ее красный цвет «подсказывает», что этот продукт богат антиоксидантами. В свекле содержится большое количество беталаина, антиоксиданта, который эффективно противодействует любому воспалительному процессу.

Этот овощ чудесно восстанавливает поврежденные клетки и повышает уровень содержания в организме калия и магния, которые помогают уменьшить воспаление.

2. Брокколи

Брокколи нужно есть два-три раза в неделю. Она очень полезна! В брокколи много калия и магния, а также она очень богата антиоксидантами, которые помогают при хроническом воспалении и даже при раковых заболеваниях. Готовьте ее на пару, чтобы не допустить снижения уровня в ней гойтрогенов, веществ, играющих важную роль при проблемах со щитовидкой.

3. Черника

Обязательно покупай чернику и ешьте ее почаще. Это поможет вам избежать многих болезней. Благодаря содержащемуся в ней антиоксиданту кверцетину черника является одним из лучших противовоспалительных продуктов. Этот флавоноид помогает бороться с воспалением, уменьшать инфекционные процессы и даже лечить раздраженную прямую кишку. Черника улучшает наши когнитивные способности. Ешьте ее каждое утро с натуральным йогуртом без сахара или овсянкой.

4. Кокосовое масло

Кокосовое масло — очень полезный продукт, оно помогает организму бороться с окислительным стрессом и любым воспалением. Если вы страдаете остеопорозом или воспалением, связанным с артритом, рекомендуется съедать каждый день по ложке кокосового масла.

5. Польза овощей с зелеными листьями

Шпинат, кудрявая капуста, сельдерей, капуста, мангольд, петрушка, укроп — можете их есть в натуральном виде или в виде соков и смузи. Они богаты антиоксидантами и витаминами А, С и К.

6. Семга

Это здоровая пища, питательная и вкусная. Семга, конечно, дороговата, но стоит есть ее один или два раза в неделю. Если добавить к ней спаржу и немного лимонного сока, получится шикарный ужин с противовоспалительными свойствами. В семге много жирных кислот Омега-3. Она помогает нам поддерживать в хорошем состоянии сердце, кости и мозг.

7. Льняное семя

Льняное семя — хороший источник жирных кислот Омега-3, фитонутриентов и антиоксидантов. Оно содержит полифенолы, которые предотвращают старение клеток, поддерживают гормональный баланс и улучшают состояние мозга. Льняное семя также представляет собой хороший пробиотик, который поддерживает в хорошем состоянии нашу пищеварительную систему и борется с дрожжеподобным грибком вида С?ndida. Его хорошо добавлять в блюда в молотом виде.

8. Куркума

Это отличное противовоспалительное средство. Содержащийся в куркуме куркумин очень хорошо облегчает боль, например, при ревматоидном артрите. В куркуме содержатся также цитокины, информационные молекулы, уменьшающие количество маркеров воспаления.

9. Имбирь

Это натуральное противовоспалительное средство, которое можно употреблять свежим, сушеным, в виде добавок. Он уменьшает боль благодаря активным веществам, сходным с ибупрофеном. Имбирь также помогает очищать организм от токсинов и укрепляет лимфатическую систему.

10. Ананас

Это очень здоровый продукт, и он помогает бороться с любым воспалительным процессом. Благодаря содержанию в нем фермента бромелина ананас уменьшает воспалительные процессы при самых разных болезнях и недомоганиях — от артрита до простого желудочного воспаления, связанного с несварением. Ешьте его регулярно. Можно, например, делать вкуснейший салат из шпината, грецких орехов и кусочков ананаса. Он не только очень вкусный, но и исключительно полезен для здоровья.
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Добавил kruzka в категорию Инфекционные болезни

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