Эти продукты наносят вред костям

Факторов, влияющих на здоровье костей и суставов, очень много.Среди них не последняя роль принадлежит питанию.Все мы знаем, что правильное питанием позволяет нам жить полноценной жизнью и поддерживать внутренние органы, кости и суставы здоровыми. Несбалансированный рацион, включающий вредную пищу, может существенно отразиться на нашем здоровье и вызвать серьезные проблемы.Очень важно знать и избегать потребления ряда продуктов, которые отрицательно влияют на состояние организма.1. ГазировкаВ газированных напитках содержится много фосфорной кислоты. А она мешает усвоению кальция в организме, таким образом нанося вред нашим костям.2. КофеНикто не говорит полностью отказаться от любимого напитка. Но три чашки в день – это все, что можно себе позволить. Ведь кофе содержит ксантин, который вымывает кальций из организма. Не замечали, что после крепкого напитка вы чаще бегаете в туалет? Так вот, именно так весь кальций выходит из нашего тела.3. СольВ ней содержится натрий, который так же влияет на потерю кальция.4. АлкогольНу здесь все понятно. Алкоголь не просто вымывает кальций из организма. Он еще и ведет к случайным и неприятным травмам.5. Красное мясоНе переусердствуйте с ним. Оно способствует выведению солей кальция вместе с мочой.