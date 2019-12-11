Эти продукты наносят вред костям
Среди них не последняя роль принадлежит питанию.
Все мы знаем, что правильное питанием позволяет нам жить полноценной жизнью и поддерживать внутренние органы, кости и суставы здоровыми. Несбалансированный рацион, включающий вредную пищу, может существенно отразиться на нашем здоровье и вызвать серьезные проблемы.
Очень важно знать и избегать потребления ряда продуктов, которые отрицательно влияют на состояние организма.
1. Газировка
В газированных напитках содержится много фосфорной кислоты. А она мешает усвоению кальция в организме, таким образом нанося вред нашим костям.
2. Кофе
Никто не говорит полностью отказаться от любимого напитка. Но три чашки в день – это все, что можно себе позволить. Ведь кофе содержит ксантин, который вымывает кальций из организма. Не замечали, что после крепкого напитка вы чаще бегаете в туалет? Так вот, именно так весь кальций выходит из нашего тела.
3. Соль
В ней содержится натрий, который так же влияет на потерю кальция.
4. Алкоголь
Ну здесь все понятно. Алкоголь не просто вымывает кальций из организма. Он еще и ведет к случайным и неприятным травмам.
5. Красное мясо
Не переусердствуйте с ним. Оно способствует выведению солей кальция вместе с мочой.
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