Как выбрать натуральное и вкусное молоко

Три проверенных способа выбрать качественное молоко.По статистике, молоко украинцы начинают активнее употребляют в холодное время года, когда витаминов становится меньше и их запас стоит восполнить. В этот период продажи увеличиваются, но, к сожалению, увеличивается и количество обращений с отравлением в больницы.Как выбрать качественное и полезное молоко рассказал технолог и эксперт Андрей Бабаев.В супермаркете можно купить 4 вида молока — пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное и востановленное.ПастеризованноеПастеризованное молоко прошло деликатную кратковременную термическую обработку при температуре 65-95°C. При этом уничтожается вся вегетативная патогенная флора, но остаются молочнокислые бактерии, приводящие к сквашиванию молока. Поэтому пастеризованное молоко хранится около 5 суток.Такое молоко сохраняет большую часть полезных составляющих, чем более щадящая термическая обработка, тем больше пользы от этого молока вы получите.СтерилизацияА вот при стерилизации молоко уже подвергают более серьезной обработке свыше 100°С в течение 15-30 минут. В таком молоке нет микробов и их спор, и оно имеет продолжительный срок хранения, однако теряет значительную часть полезных веществ. Так, при стерилизации для длительного хранения снижается вкусовая и пищевая ценность продукта: углеводы частично расщепляются, разрушается часть витаминов, вкус, запах молока и такое молоко скорее прогоркнет, чем прокиснет.При стерилизации молоко может храниться от 1,5 месяцев до 6 месяцев в зависимости от типа упаковки.УльтрапастеризацияСовременный способ обработки молока — ультрапастеризация, при которой сырое молоко высшего качества нагревается до температуры 135-137 °C в течение нескольких секунд. При этом в молоке исчезает микрофлора и споры бактерий, а природные полезные свойства сохраняются с минимальными потерями. Хранится оно не более 6 месяцев.ВосстановлениеВосстановленное молоко появляется в магазинах зимой, когда не хватает цельного молока, производится из сухого молока и воды, но это молоко встречается редко в продаже.Надо отметить, что восстановленное молоко уступает питьевому молоку из молоко-сырья по биологической ценности за счет частичного разрушения при сушке молока.Под воздействием высоких температур происходит снижение витаминов, доступности аминокислот и потерь других биологически активных веществ молока.Какое выбрать?Выбирая молоко в холодильной витрине, стоит внимательно изучить маркировку на упаковке, производитель обязательно должен выносить надпись, которая поможет понять вам, что перед вами: молоко, молочный продукт или молокосодержащий продукт.Молоко лучше покупать в стеклянных и картонных упаковках, так как в полиэтилене молоко быстрее портится.Все чаще встречаются обогащенные молочные продукты с полезными добавками: «витаминизированное молоко», «молоко, обогащенное витамином С, кальцием», «молоко с лактулозой», отдавать предпочтение нужно именно этим молочным продуктам. Поскольку дополнительное внесение в молоко незаменимых пищевых веществ, которых не хватает в нашем организме, помогает решить не только проблему их дефицита, но при регулярном употреблении улучшает состояние нашего здоровья.