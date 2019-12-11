Как выбрать натуральное и вкусное молоко
По статистике, молоко украинцы начинают активнее употребляют в холодное время года, когда витаминов становится меньше и их запас стоит восполнить. В этот период продажи увеличиваются, но, к сожалению, увеличивается и количество обращений с отравлением в больницы.
Как выбрать качественное и полезное молоко рассказал технолог и эксперт Андрей Бабаев.
В супермаркете можно купить 4 вида молока — пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное и востановленное.
Пастеризованное
Пастеризованное молоко прошло деликатную кратковременную термическую обработку при температуре 65-95°C. При этом уничтожается вся вегетативная патогенная флора, но остаются молочнокислые бактерии, приводящие к сквашиванию молока. Поэтому пастеризованное молоко хранится около 5 суток.
Такое молоко сохраняет большую часть полезных составляющих, чем более щадящая термическая обработка, тем больше пользы от этого молока вы получите.
Стерилизация
А вот при стерилизации молоко уже подвергают более серьезной обработке свыше 100°С в течение 15-30 минут. В таком молоке нет микробов и их спор, и оно имеет продолжительный срок хранения, однако теряет значительную часть полезных веществ. Так, при стерилизации для длительного хранения снижается вкусовая и пищевая ценность продукта: углеводы частично расщепляются, разрушается часть витаминов, вкус, запах молока и такое молоко скорее прогоркнет, чем прокиснет.
При стерилизации молоко может храниться от 1,5 месяцев до 6 месяцев в зависимости от типа упаковки.
Ультрапастеризация
Современный способ обработки молока — ультрапастеризация, при которой сырое молоко высшего качества нагревается до температуры 135-137 °C в течение нескольких секунд. При этом в молоке исчезает микрофлора и споры бактерий, а природные полезные свойства сохраняются с минимальными потерями. Хранится оно не более 6 месяцев.
Восстановление
Восстановленное молоко появляется в магазинах зимой, когда не хватает цельного молока, производится из сухого молока и воды, но это молоко встречается редко в продаже.
Надо отметить, что восстановленное молоко уступает питьевому молоку из молоко-сырья по биологической ценности за счет частичного разрушения при сушке молока.
Под воздействием высоких температур происходит снижение витаминов, доступности аминокислот и потерь других биологически активных веществ молока.
Какое выбрать?
Выбирая молоко в холодильной витрине, стоит внимательно изучить маркировку на упаковке, производитель обязательно должен выносить надпись, которая поможет понять вам, что перед вами: молоко, молочный продукт или молокосодержащий продукт.
Молоко лучше покупать в стеклянных и картонных упаковках, так как в полиэтилене молоко быстрее портится.
Все чаще встречаются обогащенные молочные продукты с полезными добавками: «витаминизированное молоко», «молоко, обогащенное витамином С, кальцием», «молоко с лактулозой», отдавать предпочтение нужно именно этим молочным продуктам. Поскольку дополнительное внесение в молоко незаменимых пищевых веществ, которых не хватает в нашем организме, помогает решить не только проблему их дефицита, но при регулярном употреблении улучшает состояние нашего здоровья.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kruzka в категорию Разное
Добавить комментарий