Этот овощ поможет избавиться от морщин

Врачи рассказали, что полезного содержится в моркови.Известно, что лишь в XIV веке, когда была выращена наиболее известная нам сегодня разновидность моркови с упругим корнем и сладковатым привкусом, тогда морковь прочно и надолго вошла в наше меню.Полезная морковь — это дешевый и повсеместно доступный овощ интенсивного желто-оранжевого цвета.Часто мы встречаем ее в самых разнообразных блюдах или как составляющую соков. Сегодня человеку известно более 60 разновидностей съедобной моркови, из которых самыми популярными являются Атлант, Болтекс и Амстердамка. Встречается также дикая морковь белого или желтого цвета.В моркови содержится витамины А, C, Е, Н и К, витамины группы B, а также PP. Достаточно в ней и минеральных составляющих — таких как кальций, калий, натрий, железо, медь, фосфор, магний, цинк и кобальтКроме того, она содержит фолиевую кислоту, яблочную кислоту, инозитол и пектин. Благодаря высокому содержанию клетчатки, морковь помогает регулировать работу пищеварительного тракта, предотвращает запоры и чрезмерное брожение в кишечнике. Она способствует удалению из организма отходов обмена веществ.Морковь оказывает очень положительное влияние на нашу кожу — разглаживает морщины и придает коже более интенсивный цвет — благодаря этому свойству особенно рекомендуется употреблять ее летом, когда мы загораем. Другим преимуществом моркови – и это всем прекрасно известно – является ее положительное влияние на наше зрение благодаря содержащемуся в ней бета-каротину. К тому же бета-каротин имеет и другие полезные свойства. Он способствует защите от микроорганизмов, имеет антиоксидантное действие и повышает выносливость организма.Стоит обратить внимание на наличие в морковке инозитола. Это вещество является основным компонентом лецитина, и действует как липотропик (так называемое вещество, которое предотвращает скапливание жира и холестерина в печени). Если печень становится излишне перегруженной жиром и холестерин, нарушается ряд ее функции, что отрицательно отражается на всем организме. Предполагается также, что нехватка инозитола в организме может быть причиной бесплодия у мужчин.Морковь лучше всего употреблять сырой. Тогда она будет наиболее ценной, хотя сырая морковь не так уж легко переваривается. Вареная морковь становится намного более легкоусвояемой, поэтому ее могут даже маленькие дети. Однако термическая обработка приводит к тому, что полезный корнеплод утрачивает определенную часть своих полезных свойств.