Психологи рассказали, какие мужчины привлекают женщин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследования показали, что женщины ценят мужчин с легким, открытым характером.Психологи заявили, что женщин привлекают мужчины с чувством юмора, потому что они воспринимают кавалеров-шутников как людей с легким и открытым характером.Ранее считалось, что смех женщины над шутками мужчины означает, в том числе, что она признает остроту его ума — иначе шутки не показались бы смешными. Однако три эксперимента, проведенных психологами, показали, что это не так.В результате опытов — которые включали в себя оценку страницы незнакомого человека в социальных сетях, прохождение тестов и реальное общение с представителем противоположного пола — выяснилось, что юмор и ум никак не связаны.Авторы исследования утверждают: чувство юмора воспринимается женщинами как признак легкого и открытого характера, а с такими людьми, как правило, отношения строить легче.