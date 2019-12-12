Неправильная чистка зубов может вызвать проблемы с сердцем

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Медики рассказали о пользе тщательного ухода за зубами.Надо тщательно чистить зубы! Эту фразу говорят все молодые родители своему подрастающему чаду, пугая его кариесом и другими возможными проблемами с ротовой полостью.Однако ученые советуют добавить к этому списку пользы от чистки зубов еще один важный пункт.Согласно результатам современных исследований, регулярный и продолжительный уход за зубами может способствовать улучшению работы сердца и сосудов, а также стать профилактикой сердечного приступа.Как показали эксперименты, ежедневная очистка зубов улучшает ток крови у взрослых и детей, что, в свою очередь, помогает снизить вероятность развития сердечно-сосудистых патологий.Разумеется, одной только гигиеной полости рта тут не обойтись. Важно следить за своим питанием, заниматься спортом и периодически посещать кардиолога для профессиональной консультации. Все вместе это минимизирует шансы скорого знакомства с сердечными недугами.Согласно результатам исследований, опубликованных в New England Journal of Medicine, в эксперименте приняли участие больше ста пациентов с периодонтитом – сложным заболеванием, которое поражает не только зубы, но и костную ткать, расположенную вблизи верхушек корней зубов. Это состояние требует срочной медицинской помощи и квалифицированного лечения.Кроме того, доказано, что неправильная чистка зубов может привести к очень серьёзным последствиям вплоть до проблем с сердцем.Бактерии, которые находятся в полости рта, могут быть связаны с возникновением опасных для жизни кровяных сгустков, которые могут вызывать такое редкое заболевание, как инфекционный эндокардит.Дело в том, что попав в кровь, бактерии могут побудить кровь к свертыванию. Скрытые внутри тромбов, бактерии защищены от иммунной системы и антибиотиков.Учёные из Бристольского университета и Королевского колледжа хирургов в Дублине разрабатывают средства профилактики тромбов и инфекционного эндокардита и в рамках этой работы обнаружили взаимосвязь между состоянием полости рта возникновением этого заболевания.Кроме того, состояние дёсен и зубов может стать причиной и других болезней сердца и сосудов, таких как инфаркт и инсульт из-за того, что зубной налет попадает в кровь и оседает на стенках сосудов.