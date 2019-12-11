Эти комбинации продуктов могут нанести вред здоровью

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Продукты, которые нельзя употреблять вместеВы привыкли запивать сладкий кекс соком? Без ума от пиццы или фруктового йогурта? Знайте: эти сочетания продуктов могут принести вред вашему здоровью.Животный белок и крахмалПривыкли за обедом есть котлету с вермишелью или кашей? Знайте: совместное потребление животных белков и углеводов вносит сумятицу в ваш обмен веществ. При переваривании этих продуктов организм вырабатывает совершенно разные виды ферментов, каждый из которых способен свести на нет полезные свойства принятой пищи. Это может быть чревато вздутием живота и метеоризмом.Углеводистые крахмалы и помидорыВсеми нами любимая пицца рис или картошка с томатной подливкой, оказывается, не лучший вариант здоровой еды. Кислота, содержащаяся в томатах, в сочетании с крахмалом может вызвать расстройство желудка и другие проблемы с пищеварением. Также возможно ощущение тяжести после приема пищи.Фрукты с йогуртамиКазалось бы: полезнее этого сочетания нет ничего! Но эксперты с этим не согласны. Оказывается, вещества, содержащиеся в молоке, могут вызвать застойные явления в носовых пазухах, провоцируя возникновения простуды и аллергии. В сочетании с фруктами эти симптомы усиливаются. Так что совет экспертов: употребляйте эти, безусловно, полезные продукты, порознь!Зерновые и молокоЗерновые хлебцы или хлопья с молоком – классический завтрак для многих. Однако оба эти продукта содержат быстроусвояемые углеводы, их совместное употребление приводит организм в состояние стресса. Оба они могут вызвать резкий скачок сахара в крови, что чревато резким снижением работоспособности и усталостью. У вас может внезапно появиться тяга к употреблению вредных продуктов, вроде фастфуда или сладостей – а все из-за «полезного» завтрака!Вино и сладостиК сожалению, такое приятное для вкусовых рецепторов сочетание может нанести ущерб вашему здоровью. Алкоголь повышает уровень сахара в крови и усиливает выработку инсулина, поэтому все потребленные в виде сладостей калории «осядут» жировыми складками на вашей талии. Если уж хотите пить алкоголь и закусывать его чем-то, не наносящим вреда фигуре, поставьте на стол овощную закуску.Бургер и картошка фриВ принципе, и поодиночке эти продукты нельзя назвать суперполезными, но их сочетание делает прием пищи еще более вредным для организма. Вещества, вырабатывающиеся в процессе приготовления жареного мяса, в сочетании с картофельным крахмалом могут вызвать воспалительный процесс в организме, а также ускоряют процессы старения.Сладкая выпечка и фруктовые сокиЭто сочетание вредно хотя бы потому, что ну уж очень калорийно. В соках содержится фруктовый сахар, который очень быстро усваивается организмом, в выпечке – тростниковый или свекольный. Такая ударная доза сахаров может резко поднять уровень сахара в крови: вы станете раздражительной и нервной. Недостаток клетчатки и белка приведет к плохой усвояемости, возможны проблемы с ЖКТ.Фрукты и основной прием пищиФрукты нельзя есть вместе с основным приемом пищи или сразу после него! Фрукты в сочетании с зерном, мясом, овощами, попадая в желудок, очень долго усваиваются, что вызывает брожение и раздражение стенок кишечника.