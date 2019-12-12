Эффективный комплекс упражнений для профилактики болезней сердца

Помимо правильного питания и очищения от шлаков, сосудам и сердцу нужна физическая тренировка.Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вам нужно ежедневно проходить пешком 1–2 км, а еще лучше бегать. Бег – лучшее средство для укрепления сосудов и сердца. Но и его будет недостаточно. Вместе с диетой и очищением организма здоровое сердце и сосуды вам гарантирует физическая гимнастика, специально разработанная для этих целей.Комплекс специальных упражнений, которые необходимо выполнять ежедневно, благотворно действует на тонус сосудов, укрепляет сердечную мышцы, нормализует давление и в конечном итоге способствует быстрейшему выздоровлению. Гимнастику желательно выполнять во второй половине дня, но не позже чем за 4–5 часов до сна.Эти занятия у вас займут всего 10–15 минут. Зато вы почувствуете прилив сил и бодрость во всем теле. Упражнения следует выполнять ритмично, в спокойном темпе. Особо тщательно нужно следить за правильным дыханием, избегать резких поворотов и наклонов туловища и головы, а также упражнений с длительным статическим усилием.Перед тем как принимать решение об изменении режима физических нагрузок, непременно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Не форсируйте процесса. Повышайте уровень нагрузок постепенно во избежание неприятных последствий.Комплекс упражнений1. Встаньте прямо и вытяните обе руки вперед, сжав их в кулаки так, чтобы большие пальцы были снизу. Согните руки в локтях перед грудью. Сделайте шаг вперед, при этом перенесите вес с ноги, стоящей сзади, на ногу, выставленную вперед. Одновременно резко распрямите руки, выбросив их в стороны и разогнув все пальцы.Сделайте вдох, затем плавно выдохните через рот и спокойно примите исходное положение с вытянутыми вперед руками. Поменяйте ногу.Повторите упражнение по 6 раз для каждой ноги.2. Сядьте на стул. Обхватите руками локти и поднимите их вверх. Затем потянитесь вверх и сделайте вдох. Поочередно наклоняйтесь направо и налево. В момент наклона делайте неглубокий выдох. Повторите по 5–6 раз в каждую сторону.3. Сядьте на стул. На вдохе с помощью рук подтяните левое колено к груди. На выдохе вернитесь в исходное положение. Это же движение выполните другой ногой. Повторите по 8–10 раз для каждой ноги.4. Сядьте на колени, поджав ноги. Делая глубокий выдох, наклоните вперед верхнюю часть туловища, согнув спину и приняв позу эмбриона. Задержите дыхание на 1–2 секунды и вернитесь в исходное положение. После этого сделайте спокойный продолжительный вдох. Наклонитесь назад насколько это возможно, опираясь на пол руками. Задержите дыхание на 1–2 секунды, вернитесь в исходное положение. Повторите по 5–6 раз вперед и назад.5. Лягте на спину. Руки разведите в стороны и глубоко вдохните. Затем положите ладони на нижний отдел грудной клетки, слегка сдавите ребра и как можно медленнее выдохните. После выдоха задержите дыхание на 3–4 секунды. Повторите 5–6 раз.6. Встаньте прямо, согнитесь вперед, чтобы коснуться пола пальцами, а если удается, то и всей ладонью. Выпрямитесь и расслабьтесь. Повторите упражнение 5 раз.7. Встаньте прямо, руки опустите вниз. Наклоняйтесь в правую и в левую сторону, скользя руками по туловищу и ногам. При наклоне вправо правая рука скользит вниз до колена и ниже, а левая – вверх до подмышечной ямки. При наклоне влево – наоборот.Голову поворачивать справа налево. Повторите упражнение 5 раз.8. Встаньте прямо, руки поднимите верх. Теперь резко забросьте правую руку за спину, чтобы ладонь коснулась левой лопатки. То же самое сделайте левой рукой. Повторите упражнение 5 раз.9. Встаньте прямо, немного наклонитесь вперед, руки на пояснице. Вращайте туловищем справа налево, а затем слева направо с максимальной амплитудой по 20 раз. Голову тоже поворачивать в стороны в такт общему движению.10. Встаньте прямо, руки на пояснице. Поочередно максимально подтягивайте ноги, согнутые в колене, к животу. Выполняйте упражнение по 5 раз каждой ногой.11. Поставьте перед собой стул спинкой. Держась за спинку стула руками, присядьте 10 раз.12. Попрыгайте сначала на одной ноге, держа руки на поясе, потом на другой – по 7 раз.