Женщинам подсказали, как уберечься от молочницы

Чтобы молочница не стала вашей верной спутницей, нужно ежедневно придерживаться нескольких важных правил.КонтрацепцияЧастая смена партнеров, особенно если игнорируются правила контрацепции, может увеличить риск появления этого заболевания. Чужая микрофлора может оказаться патогенной, поэтому использование презерватива защитит обоих партнеров от нежелательной болезни.Личная гигиенаСоблюдение личной гигиены может предотвратить не только развитие молочницы, но и других заболеваний мочеполовой сферы. В первую очередь научитесь правильно пользоваться прокладками, как ежедневными, так и для критических дней.Белье нужно менять каждый день, также нужно использовать интимное мыло, которое содержит молочную кислоту. Полотенце желательно менять как можно чаще, при этом обязательно проглаживать его. Есть мнение, что 72% хозяйственное мыло, то которым еще стирали наши бабушки, убивает все бактерии и грибок типа молочницы.Правильное бельеБелье должно быть хлопчатобумажным. Синтетическое белье не пропускает воздух, а значит, способствует возникновению теплой и влажной среды в области половых органов.Кроме того, желательно отказаться от трусиков-стрингов.ПитаниеСведите к минимуму потребление продуктов, способствующих росту дрожжевых грибов: сахар, жирная пища, кофеин, грибы, дрожжевая пища и газированные напитки, сладкие фрукты, острые и пряные блюда.При кандидозе эффективно употребление большого количества обычной воды, травяного антибактериального чая из подорожника, ромашки, шиповника, душицы, боярышника, корня лопуха, люцерны.МедикаментыБесконтрольный прем медикаментов, так же как и лечение антибиотиками, может стать причиной молочницы. Старайтесь не заниматься самолечением, и принимать лекарственные препараты в крайнем случае.