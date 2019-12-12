Прививать или нет: самые распространенные мифы о вакцинации

Мы попытались разобраться в самых распространенных мифах о вакцинации.Ни одна из областей здравоохранения не вызывает такого количества споров, как вакцинация.Разобраться в том, где правда, а где ложь помогли сотрудники Rush University Medical Center, подготовив семь самых распространенных мифов о вакцинах.Миф 1: Вакцины вызывают аутизмФакт: Между вакциной и аутизмом нет совершенно никакой связи. Ученые до сих пор ведут споры касательно того, что именно вызывает аутизм у ребенка, однако многие пришли к выводу о том, что заболевание зарождается еже в утробе матери и не имеет ничего общего с вакцинацией. К слову, автор статьи, в которой говорилось о риске возникновения аутизма после прививания, был лишен медицинской лицензии.Миф 2: Ребенка необязательно прививать еще в младенчествеФакт: Именно в младенчестве организм больше всего подвержен риску заболевания такими болезнями, как коклюш, корь и дифтерия. Вакцинация проводится в таком раннем возрасте для того, чтобы уберечь малыша от получения недуга именно в первые месяцы жизни, когда болезнь может вызвать более тяжелые последствия.Миф 3: Календарь прививок слишком агрессивен и должен быть растянутФакт: Схема иммунизации определяется десятками медицинских доказательств, показывающих, что есть оптимальное окно времени, когда вакцины являются наиболее действенными. Перенос прививания, о котором часто просят родители, может снизить эффективность препарата.Миф 4: Вакцины могут вызвать заболевания, которые они призваны предотвращатьФакт: Вакцина не может вызвать заболевание, так как не содержит активных вирусов или бактерий. Предназначение прививки — стимуляция иммунной системы для производства антител, необходимых для защиты от заболевания. По своему существу, неактивная инфекция «обманывает» иммунитет, который думает, что есть угроза и начинает бороться с ней. В крайне редких случаях вакцина может привести к небольшой лихорадке или незначительному отеку, но фактически заболеть от прививки невозможно.Миф 5: Вакцины содержат опасные токсиныФакт: Данный миф можно считать правдой лишь отчасти, многие препараты действительно содержат алюминий, ртуть и формальдегиды. Но не смотря на страшные названия, эти вещества только улучшают вакцину, так как гарантируют, что она является стерильной. Количество таких токсинов в прививках слишком мизерно для того, чтобы вызвать хоть какие-то последствия.Миф 6: Эффективность вакцин никогда не была доказанаФакт: Существуют научные доказательства того, что вакцины являются крайне эффективными. Для примера можно взять введенную в США в 1963 году вакцину от кори.В период с 1958 по 1962 год, было зарегистрировано более 503 тыс. случаев болезни и 432 смертельных случая. В 1965 году количество больных корью американцев составило 89 человек, и никто из них не погиб. Весьма красноречивые цифры.Миф 7: Отказ от вакцинации может повлиять только на моего ребенкаФакт: К сожалению, несколько трагических случаев доказали, что это не так. Многие родители отказываются от прививки конкретной болезни, так как она на сегодняшний день практически отсутствует, хотя когда-то убивала тысячи новорожденных. В случае уязвимости ребенка, болезнь может вспыхнуть с новой силой, существует риск появления новых штаммов, от которых потребуются новые препараты.