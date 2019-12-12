Медики рассказали, как избавиться от мигрени без таблеток

Не стоит сразу же пить таблетки.Осенью у многих людей учащаются приступы мигрени и увеличивается их интенсивность. Для того, чтобы это предотвратить, вы можете воспользоваться этими простыми советами.ХолодПоложите пакет со льдом на лоб или шею для того, чтобы облегчить боль. Вы также можете использовать ткань, смоченную в холодной воде.ЛекарстваВам не нужен рецепт для того, чтобы купить такие обезболивающие средства, как ибупрофен или напроксен. Также вы можете употребить препараты, содержащие аспирин.КофеинКофеин, содержащийся в кофе и других напитках может помочь снять приступ мигрени. Кофеин также способствует более быстрому всасыванию лекарственных препаратов от головной боли. Если вы часто употребляете кофе, резкий отказ от него также может спровоцировать развитие мигрени.ТишинаЯркий свет или громкий шут может усилить приступ мигрени. Поэтому, если у вас сильная головная боль, постарайтесь найти тихое темное место. Это может помочь вам избавиться от мигрени.ЗарядкаВо время приступа мигрени зарядку делать нельзя. Однако, если у вас есть склонность к головным болям, вы можете регулярно делать зарядку для того, чтобы их предотвратить. К тому же, физическая активность снижает уровень стресса и улучшает сон.МагнийЭтот минерал, как правило, содержится в темно-зеленых овощах, цельном зерне и орехах. Магний не поможет вам избавиться от мигрени, однако он может помочь ее предупредить. Вы можете также принимать его в качестве добавки в таблетированной форме.СонСлишком мало или слишком много сна может спровоцировать приступ мигрени. Ваша цель – 7-8 часовой сон каждый день. Желательно также ложиться и вставать каждый раз в одно и то же время.ЙогаУпражнения, укрепляющие вашу сердечно-сосудистую систему, помогут вам предотвратить приступ головной боли. Исследования показали, что регулярные занятия йогой делает приступы менее частыми, а боль – менее интенсивной.Витамин В2Витамин В2 (рибофлавин) содержится в молоке, сыре, рыбе и курице. Его можно принимать и в виде таблеток. Исследования показали, что этот витамин помогает предотвратить приступы мигрени.ПровокаторыМигрень бывает спровоцирована различными факторами: едой, сном, физической активностью, сильными запахами или вспышками света. Красное вино, выдержанный сыр и колбасные изделия чаще всего являются триггерами начала приступа. Зная, что именно чаще всего является причиной вашей мигрени, вы сможете предотвратить приступ.БелокопытникВ течение долгих лет люди используют белокопытник в качестве обезболивающего средства. Ученые подтверждают, это растение способно снизить количество и интенсивность приступов.