Какие травяные сборы помогут при гипертонии

Хотя гипертоническая болезнь разделяется на стадии, лечение травами применяется на любой из них, главное не переусердствовать с временем и дозами.Противостоять гипертонии можно, используя разные настои, отвары и смеси из лекарственных трав.Но не стоит бесконтрольно заниматься самолечением. Все лекарства следует принимать, посоветовавшись с врачом, и обязательно нужно контролировать артериальное давление. Лечение с помощью трав не нуждается в больших тратах времени и сил, но эффект от продолжительного употребления может вас удивить, особенно если имеется только начальная стадия заболевания.В сбор трав от гипертонии должны входить те растения, которые обладают успокаивающим, седативным, сосудорасширяющим и спазмолитическим действием. А также они должны благотворно влиять на деятельность печени, сердца, почек, ЖКТ. —Сбор 1Сушеница топяная (трава) – 50 г, калина обыкновенная (ягоды) – 50 г, лапчатка прямостоячая (корневище) – 50 г.Готовят отвар из расчета 1 ст. л. смеси на стакан воды. Принимают по 1 ст. л. 3–4 раза в день перед едой.Сбор 2Боярышник кроваво-красный (цветки) – 50 г, пустырник пятилопастный (трава) – 50 г, сушеница топяная (трава) – 50 г, омела белая (трава) – 50 г.Одну столовую ложку смеси заваривают 1 стаканом кипятка, настаивают в течение 8-10 ч. Выпивают за день в 3–4 приема через 1 ч после еды.Сбор 3Боярышник кроваво-красный (цветки) – 30 г, боярышник кроваво-красный (плоды) – 30 г, арника горная (цветки) – 10 г, чеснок посевной – 30 г, омела белая (трава) – 30 г, хвош полевой (трава) – 30 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 40 г.Одну столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 2 ч. Выпить за день в 3–4 приема за 10–15 мин до еды.Сбор 4Пустырник пятилопастный (трава) – 80 г, сушеница болотная (трава) – 60 г, мята перечная (лист) – 10 г, душица обыкновенная (трава) – 40 г, календула лекарственная (цветки) – 20 г, шавель конский (корни) – 20 г, буквица лекарственная (трава) – 40 г, донник лекарственный (трава) – 20 г, солодка голая (корни) – 40 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 20 г, рябина черноплодная (плоды) – 20 г.Две столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять в термосе ночь. Выпить в 3 приема за 30 мин до еды.Сбор 5Пустырник пятилопастный (трава) – 100 г, омела белая (трава) – 60 г, астрагал шерстистоцветковый (трава) – 40 г, подорожник большой (лист) – 20 г, мордовник обыкновенный (плоды) – 20 г, липа сердцевидная (цветки) – 20 г; мелисса лекарственная (трава) – 40 г, брусника обыкновенная (лист) – 20 г, черника обыкновенная (лист) – 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 20 г.Две столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять в термосе ночь. Выпить в 3 приема за 30 мин до еды.Сбор 6Боярышник кроваво-красный (плоды, цветки) – 20 г, крушина ольховидная (кора) – 20 г, адонис весенний (трава) – 20 г, пустырник пятилопастный (трава) – 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 30 г, валериана лекарственная (корни) – 30 г, горец птичий (трава) – 40 г.Одну столовую ложку смеси заваривают стаканом кипятка, настаивают 8-10 ч. Выпивают за 2 раза – утром натошак и вечером перед сном.Сбор 7Тысячелистник обыкновенный (трава) – 20 г, хвош полевой (трава) – 20 г; одуванчик лекарственный (корни) – 20 г, морковь посевная (семена) – 20 г, гречиха посевная (цветущие верхушки) – 30 г, лапчатка гусиная (трава) – 30 г, шиповник коричный (плоды) – 30 г.Одну столовую ложку смеси заливают стаканом холодной воды, настаивают 3 ч, затем ставят на огонь, доводят до кипения и настаивают еще 10 мин, процеживают. Выпивают в течение дня малыми глотками.Сбор 8Боярышник кроваво-красный (цветки) – 20 г, омела белая (трава) – 20 г, ясменник пахучий (трава) – 20 г, петрушка огородная (трава) – 20 г, пустырник пятилопастный (трава) – 30 г, сушеница топяная (трава) – 30 г, гречиха посевная (цветущие верхушки) – 30 г, укроп огородный (трава) – 40 г.Одну столовую ложку смеси заваривают 0,5 л кипятка, настаивают в течение 30 мин. Дневная доза делится на 3 приема и принимается за 15–20 мин до еды.Сбор 9Пустырник пятилопастный (трава) – 40 г, каштан конский (цветки) – 40 г, мята перечная (лист) – 20 г, копытень европейский (лист) – 20 г, кипрей узколистный (трава) – 40 г, малина обыкновенная (лист) – 20 г, паслен черный (плоды) – 60 г, роза крымская (цветки) – 20 г, рута душистая (трава) – 40 г, фенхель обыкновенный (плоды) – 40 г, чабрец (трава) – 40 г.Две столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять в термосе ночь. Выпить в 3 приема за 30 мин до еды.Сбор 10Вахта (трифоль) трехлистная (лист) – 10 г, календула (цветки) – 10 г, пустырник пятилопастный (трава) – 20 г, сушеница топяная (трава) – 20 г, лапчатка серебристая (трава) – 20 г, омела белая (трава) – 20 г, чабрец (трава) – 20 г, боярышник кроваво-красный (плоды) – 30 г, черная смородина (лист) – 20 г, таволга вязолистная (цветки) – 20 г, укроп огородный (трава) – 30 г, погремок большой (трава) – 30 г, крушина ломкая (кора) – 30 г.Две столовые ложки смеси завариваются 0,5 л кипятка, настаиваются 8-10 ч. Дневная доза делится на 3 приема и применяется за 15–20 мин до еды.Сбор 11Сушеница болотная (трава) – 120 г, боярышник кроваво-красный (цветки) – 80 г, омела белая (трава) – 60 г, калина обыкновенная (лист) – 20 г, коровяк скипетровидный (цветки) – 20 г, крапива двудомная (трава) – 20 г, орех грецкий (лист) – 40 г, почечный чай (лист) – 20 г, ромашка аптечная (цветки) – 20 г, спаржа лекарственная (корневище, побеги) – 20 г, цикорий обыкновенный (корни) – 40 г.Две столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять в термосе в течение ночи. Выпить в 3 приема за 30 мин до еды.Сбор 12Донник лекарственный (трава) – 10 г, чистотел большой (трава) – 10 г, золототысячник малый (трава) – 10 г, барбарис обыкновенный (лист) – 10 г, шалфей лекарственный (лист) – 20 г, душица обыкновенная (трава) – 20 г, спаржа лекарственная (трава) – 20 г, чабрец (трава) – 20 г, астрагал шерстисто-цветковый (трава) – 20 г, кошачья лапка (соцветия) – 20 г, чистец лесной (трава) – 30 г, рябина обыкновенная (ягоды) – 30 г.Две столовые ложки полученной смеси заваривают 0,5 л кипятка, настаивают 8-10 ч. Дневная доза делится на 3 приема и применяется за 15–20 мин до еды.Сбор 13Пастушья сумка (трава) – 20 г, Черноголовка (трава) – 20 г, багульник болотный (цветущие верхушки) – 20 г, коровяк скипетровидный (цветущие верхушки) – 20 г, ирга круглолистная (цветки) – 20 г, малина обыкновенная (лист) – 20 г, пустырник пятилопастный (трава) – 30 г, хвош полевой (трава) – 30 г, арония черноплодная (ягоды) – 30 г.Две столовые ложки на 0,5 л кипятка, настаивают 8-10 ч. Выпить в 3 приема за 1 5-20 мин до еды.Сбор 14Окопник лекарственный (корни) – 10 г, омела белая (трава) – 20 г, буквица лекарственная (трава) – 20 г, рябина обыкновенная (кора) – 20 г, орех грецкий (скорлупа) – 20 г, кровохлебка лекарственная (корни) – 30 г, цикорий обыкновенный (корни) – 30 г, одуванчик лекарственный (корни) – 30 г, барбарис обыкновенный (плоды) – 30 г.Сбор применяется в основном при гипертонии с «приливами» крови к голове. Используют отвар из 1 ст. л. смеси на 0,5 л воды. Выпивают за день в 3 приема за 15–20 мин до еды.Сбор 15Донник лекарственный (трава) – 10 г, пустырник пятилопастный (трава) – 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 10 г, земляника лесная (лист) – 10 г, боярышник кроваво-красный (плоды, цветки) – 20 г, адонис весенний (трава) – 20 г, сушеная топяная (трава) – 20 г, подмаренник мягкий (трава) – 20 г, брусника обыкновенная (лист) – 20 г, синюха лазурная (трава) – 30 г, календула лекарственная (трава, цветки) – 30 г.Две столовые ложки смеси заваривают 0,5 л кипятка, настаивают 8-10 ч. Дневная доза делится на 3 приема и применяется за 15–20 мин до еды.Сбор 16 (при атеросклерозе)Рута душистая (трава) – 5 г, будра плюшевидная (трава) – 5 г, земляника лесная (листья) – 10 г, мелисса лекарственная (листья) – 5 г, хвош полевой (трава) – 10 г, зверобой продырявленный (трава) – 10 г, мать-и-мачеха (листья) – 10 г, роза белая (лепестки) – 20 г, чабрец (трава) – 20 г, укроп (семена) – 20 г, сушеница болотная (трава) – 30 г, пустырник пятилопастный (трава) – 30 г.Используется в тех случаях, когда артериальное давление нормальное, но беспокоят головокружение и перебои в работе сердца, являющиеся следствием атеросклероза. Одну столовую ложку смеси заливается 500 мл кипятка, настаивается 30 мин. Принимать по 150 мл 3 раза в день за 1 0-15 мин до еды.