Три неизвестных факта о гриппе, которые могут стоить вам жизни

Это именно тот случай, когда незнание может убить.Всем известно, что грипп — тяжёлая вирусная инфекция, от которой никто не застрахован. Медики считают это заболевание опасным для взрослых, но наибольшему риску подвержены пожилые люди, беременные женщины и маленькие дети. Осложнения после перенесенного гриппа могут быть разнообразны. Сердечно-сосудистая недостаточность, воспаление легких, заболевание почек, желчного пузыря или поджелудочной железы – грипп может нанести удар с любой стороны.Несмотря на свою широкую распространённость, грипп окружен многими мифами, которые, к сожалению, могут закончиться весьма трагично. Ведь грипп не прощает подобной беспечности.МИФ 1. От гриппа спасут «волшебные» таблетки, которые рекламируют по телевизоруЭто ложь. Любое лечение, которое не согласовано с лечащим врачом, может привести к осложнениям болезни. Доступность большинства препаратов, обладающих противовирусным, иммуностимулирующим и иммуномодулирующим воздействием на организм, привело к тому, пациенты регулярно пьют эти лекарства и с их помощью занимаются самолечением и профилактикой гриппа.Однако стоит не забывать тот факт, что любое вмешательство в функционирование иммунной системы взрослого или ребенка приведет к тяжелым последствиям для его здоровья.МИФ 2. Антибиотик – лучшее лекарство от гриппаКак показывает практика, этот миф крайне живуч, несмотря на все усилия медиков, которые не устают каждый день повторять, что антибиотик не оказывает влияния на вирус гриппа, так как его основная задача — борьба с бактериальной инфекцией.Кроме того, современные авторитетные организации, например, Британский центр по контролю за гриппом, уверены, что бездумная антибиотикотерапия и самолечение этой группой препаратов могут вызвать:аллергические реакции,проблемы в работе желудочно-кишечного такта,эндокринные нарушения и многое другое.МИФ 3. Грипп, как и простуда, не требует леченияЭтот миф не просто может навредить, он смертельно опасен. Каждый год от осложнений, вызванных вирусом гриппа, умирают десятки тысяч людей во всем мире. Большинство из них предпочли не тратить время и деньги на лечение, ссылаясь на чрезмерную занятость на работе или в школе и невозможность взять полноценный больничный.Несмотря на то, что первая острая фаза этого вирусного заболевания проходит в первые дни, период медицинского контроля и лечения должен занимать еще минимум 5-7 дней. И только после этого можно уверенно заявить, что недуг полностью побежден.