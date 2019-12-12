Эти овощи помогут похудеть к Новому году
Что это значит? Речь идет о продуктах, для переваривания которых организму требуется затратить больше энергии, чем он получает.
Это поможет организму потратить больше калорий, чем он получил с пищей. Для этого он сможет использовать уже накопленные калории.
1. Спаржа
Спаржа является мощным мочегонным средством, а также это один из лучших продуктов с отрицательными калориями. Ее можно употреблять в пищу в свежем или маринованном виде, готовить на пару или варить, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ.
Не добавляйте к ней соусы и сливочное масло, иначе блюдо станет слишком жирным и отрицательные калории потеряют свой смысл.
Употребляйте в пищу суперполезную вареную спаржу.
2. Баклажаны
Баклажан — это еще один очень вкусный овощ, который содержит отрицательные калории.
Баклажаны можно готовить на пару или делать из них пюре.
Баклажаны отлично подходят на роль гарнира для мяса и рыбы, позволяя приготовить вкусное и питательное блюдо с низким содержанием жира.
Вы также можете готовить из баклажанов котлеты для бургеров.
Они обладают очень приятным вкусом и намного полезнее, чем обычные котлеты из фарша.
3. Помидоры черри
Помидоры черри чаще всего используются для приготовления салатов. Они содержат меньше сахара по сравнению с обычными томатами.
Кроме того, они насыщают организм витаминами и также являются одним из немногих продуктов с отрицательными калориями.
Все выше перечисленное превращает их в идеальный ингредиент для салатов.
4. Свекла
Свекла — идеальный продукт для приготовления соков и салатов. Речь идет о продукте, который можно употреблять в пищу как в сыром, так и в вареном виде.
Вы также можете готовить из нее пюре с добавлением лука-порея или моркови. Это очень полезное низкокалорийное блюдо.
5. Брокколи
Брокколи — это один из самых вкусных и полезных овощей, которые существуют.
Лучше всего варить ее или готовить на пару, чтобы она сохранила все полезные вещества, и не добавлять жиры, которые снижают пользу этого овоща.
Вы можете смешивать ее с грецкими орехами, семенами кунжута и специями. Результат вас приятно удивит!
6. Морковь
Морковь — это один из тех продуктов, которые содержат отрицательные калории. Кроме того, этот овощ идеально подойдет к любому блюду.
Вы можете добавлять натертую морковь в сок из апельсина и грейпфрута, чтобы превратить его в детокс-напиток.
Этот продукт также стимулирует выработку бета-каротина — витамина, который способствуют выделению меланина в организме.
Морковь — это один из самых полезных овощей, который помогает защитить нашу кожу.
7. Артишоки
Артишоки — это один из лучших продуктов, которые содержит отрицательные калории. Лучше всего подавать артишоки в вареном или сыром виде с уксусом и оливковым маслом.
Сердцевинки артишока чаще всего продаются в консервированном виде.
Этот овощ также позволяет снизить количество триглицеридов в крови. Он также снижает уровень плохого ЛПНП-холестерина и повышает уровень полезных для организма жиров.
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