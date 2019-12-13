Это витамин защитит от гриппа и простуды

Витамин D помогает иммунной системе бороться с респираторными инфекциями, утверждают эпидемиологи.Американские специалисты обнаружили, что люди с низким уровнем этого витамина в организме (особенно астматики и больные хроническими заболеваниями дыхательных путей), чаще болеют гриппом и простудными заболеваниями.Врачи из Университета Колорадо, Детской больницы Бостона и общей больницы Массачусетса (США) проанализировали здоровье и питание 19 тысяч человек, провели подробную медицинскую экспертизу, включая анализы крови и другие лабораторные образцы.В результате специалисты заметили, что люди с самым низким уровнем витамина D в организме на 40% чаще страдали от инфекций дыхательных путей. При этом астматики болели простудой в 5 раз чаще, а пациенты с хроническими легочными болезнями — в 2 раза чаще.В то же время в эффективности витамина С, который традиционно используют как основной витамин против простуды и гриппа, эксперты сомневаются