Это известное средство защитит мозг от вредных продуктов

Рыбий жир способен снизить негативный эффект от приема вредных продуктов на мозг человекаУченые проанализировали 185 исследовательских работ на тему влияния рыбьего жира на здоровье человека.Специалисты взяли за основу то, что вредные продукты нарушают нейрогенез — процесс формирования новых нервных клеток. Оказалось рацион, богатый омега-3 жирными кислотами может справиться с этим, стимулируя зону мозга, контролирующую прием пищи, обучение и память.Специалисты установили, что рыбий жир не влияет напрямую на нейрогенез. Зато он не дает сахару и жиру тормозить систему контроля приема пищи. Рыбий жир имитирует эффект низкокалорийных диет. Ученые настоятельно рекомендуют включить его в рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья.Эксперты напомнили, что на вес тела влияют многие факторы, в том числе и рацион. Чрезмерное потребление сахара и насыщенных жиров грозит не только набором веса, но нарушениями в метаболизме и умственной работе. Данные изменения также видны в структуре мозга. В частности, они отражаются на нейрогенезе. Таким образом, существует связь ожирения и нейродегенеративных расстройств.