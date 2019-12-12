Эти девять продуктов могут защитить от онкологии

Медики утверждают, что хорошей профилактикой против всех видов рака является правильное, обогащенное витаминами, питание.Одну из самых страшных болезней текущего тысячелетия, как оказалось, можно предупредить. Достаточно лишь употреблять рекомендуемые врачами продукты и раковые клетки не получат ни шанса на то, чтобы развиваться в организма человека.Как известно, злокачественные образования локализуются в тех органах или системах, которые наиболее ослаблены и иммунная система не справляется со своей основной функцией, то есть защитой. Каждый сам может спасти себя или обезопасить будущее от подобных онкологии заболеваний, чаще всего завершающихся летальным исходом. Как это сделать, знают диетологи и они настаивают на включении в рацион следующих продуктов-антиоксидантов:1. Зеленый чай обладает уникальным свойством борьбы с канцерогенами, собственно поэтому данный напиток при регулярном употреблении и может защитить человечество от раковых заболеваний.2. Грецкие орехи содержат Омега-3 жирные кислоты, при помощи которых происходит естественное очищение сосудов. Это значит, что у раковых клеток почти нет возможности на развитие в организме человека, который то и дело, что ест грецкие орехи.3. Брокколи является одним из самых популярных видов капусты. В брокколи содержатся вещества, уничтожающие злокачественные клетки на стадии их первоначального развития. Но также онкологи рекомендуют употреблять брокколи и тем, у кого уже диагностирован рак, потому что те самые вещества вполне могут побороться с успешно растущими раковыми новообразованиями.4. Чеснок богат на полифенолы — вещества, препятствующие образованию раковых клеток. Если же в одном из органов стали активно появляться злокачественные клетки, благодаря чесноку можно успеть полностью от них избавиться.5. Гранат, как и все вышеперечисленные продукты, обладает роскошным набором полезных веществ, в числе которых полифенолы, Омега-3, флавоноиды и так далее. Все эти компоненты являются мощным профилактическим средством против всех видов онкологических заболеваний.6. Жирная рыба, вмещающая в себе Омега-3, является необыкновенно полезны продуктом и не только в качестве профилактики против рака.7. Масло оливы настолько полезно, что врачи рекомендуют употреблять только его. Оно содержит полифенолы, эффективно защищающими клетки от свободных радикалов и образования новых раковых клеток.8. Томаты богаты ликопином — веществом, препятствующим развитию вредоносных клеток в организме человека.9. Ягоды на хорошем счету у специалистов, потому как они могут обеспечить реальную защиту человеку от любого из всех существующих видов рака.Конечно же, когда у человека уже обнаружено злокачественное новообразование, ему данные продукты не помогут вылечиться от страшного заболевания. Обязательно с симптомами рака следует отправиться на обследование в больницу и выполнять все рекомендации врача. Следовать щадящей диете тоже не помешает, как раз на помощь придут продукты-антиоксиданты, которые помогут организму больного быстрее расправиться с его заболеванием.