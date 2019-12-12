Назван продукт, защищающий от сердечно-сосудистых заболеваний

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Почему орехи нужно есть каждый день.О пользе всех видов орехов написано немало, и считалось, что эти продукты достаточно хорошо изучены. Однако, оказалось, что все они все еще не оценены по достоинству, и всем просто необходимо съедать горсть любых орехов в день, чтобы защитить себя от опасных болезней.Британские ученые из университета School of Public Health провели масштабное исследование, изучив результаты 29 ранее проведенных экспериментов с достаточно большой группой добровольцев. Результаты ученых вдохновили на дальнейшую работу по изучению влияния орехов на человеческий организм и внушили оправданный оптимизм.Результаты своей работы исследователи опубликовали в научном журнале BMC Medicine. По итогам изучения ученые пришли к выводу, что все орехи, включая арахис, хоть он и не совсем орех, а причислен к бобовым, ощутимо снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, помогают легче справляться с вирусными инфекциями и риск заболевания раком. При этом специалисты акцентировали внимание на количестве орехов, которое нужно для достижения эффекта. Оказалось, что 20 граммов любых орехов достаточно, чтобы вероятность онкологии снизилась на 15%, а сердечно-сосудистых проблем на 30%.Но на этом британцы не остановились, в своих выводах они утверждают, что регулярное употребление орехов уменьшает риск заполучить диабет второго типа людям с предрасположенностью к этому заболеванию почти в два раза.Один из руководителей исследования Дафинн Оун говорит:«Мы нашли доказательства последовательного снижения риска различных заболеваний, в том числе онкологических, сердечно-сосудистых и некоторых других. По нашим данным вероятность преждевременной смерти у тех, кто регулярно употребляет орехи на 22% ниже, и это статистика. Но самое важное, что подобный эффект имеет столь незначительное количество продукта, о чем ранее известно не было»Исследователи объясняют подобный эффект от орехов высоким содержанием в них витамина Е, магния, клетчатки и полиненасыщенных жиров, причем в соотношении идеальном для нашего организма. Благодаря такому составу, орехи способны стимулировать пищеварение, освобождая организм от шлаков, укреплять стенки сосудов и капилляров, предотвращая застойные явления, снижают риск образования тромбов.Особенно ученые выделили орехи пекан и грецкие, содержание антиоксидантов в которых максимально, что помогает бороться с окислительным стрессом и тем самым снизить риск развития рака.Ранее были проведены исследования, которые доказали, что грецкие орехи снижают вероятность болезни Альцгеймера, помогают более эффективной работе мозга.Внимание: несмотря на всю пользу орехов, не стоит давать их деткам до 3-летнего возраста, особенно это касается арахиса, который может спровоцировать аллергическую реакцию. Ну, а всем остальным, судя по результатам исследования, стоит включить орехи в ежедневный рацион – 20 грамм это совсем немного..