10 напитков, которые сохранят вашу молодость

Сохранение вечной или хотя бы долгой молодости — этот вопрос волновал человечество с незапамятных времен.Смотрите 10 популярных напитков, которые не только вкусные, но и, согласно научным исследованиям, помогают в борьбе со старением.Вода — всему голова. Чтобы кожа была гладкой и свежей ей необходима вода. Пейте не меньше 8-ми стаканов воды в день. Именно такое количество жидкости обеспечивает достаточную степень увлажнения кожи, которая становится при этом очень эластичной, мягкой и гладкой. Вода необходима нам также для поддержания электролитного баланса организма, а, следовательно, для правильной работы головного мозга. Очень важно, чтобы вода, которую вы пьете, была высшего качества. Такая вода должна содержать как можно меньше различных примесей и иметь оптимальный состав для человека.Кофе — напиток, который ежедневно пьют миллионы людей на планете. А кто знает, что кофе обладает противораковыми свойствами? Согласно научным исследованиям, опубликованным в European Journal of Cancer Prezentation, всего одна чашка кофе в день снижает риск раковых заболеваний на 10 процентов. По мнению учёных это связано с антиканцерогенными свойствами кофеина. Кофе без кофеина такими свойствами, к сожалению, не обладает.Польза алкоголя в небольших дозах для человеческого организма огромна. Ученые не могут пока объяснить столь благотворное влияние алкоголя на человеческий разум, однако в одном они уверены точно — он предотвращает изменения в мозгу, которые приводят к слабоумию и расстройствам памяти — в частности к болезни Альцгеймера. По мнению ученых, один бокал вина для женщин и два бокала вина для мужчин очень полезны для нашего здоровья. Однако большие чем рекомендованные дозы алкоголя имеют прямо противоположный эффект — повреждают клетки головного мозга.Зеленый чай не даст вам состариться. Этот напиток известен тем, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря содержанию фтора укрепляет зубы и предотвращает кариес. Однако недавние исследования показали, что зеленый чай предотвращает также старение наших клеток. Содержащиеся в зелёном чае мощные антиоксиданты снижают так называемый окислительный стресс или процесс повреждения клеток в результате окисления. Окислительный стресс нарушает защитные свойства клеток и может привести к развитию таких заболеваний как сахарный диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, инсульт и рак. Этот стресс является также одной из составляющих процесса старения. По словам исследователей, 4 чашки зеленого чая в день способны снизить интенсивность окислительного стресса в 2 раза, тем самым замедляя старение нашего организма.Какао для здорового сердца. Это настоящий кладезь флавоноидов, которые сохраняют молодость кровеносным сосудам, снижая при этом риск развития гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, заболеваний почек и проблем с памятью. Флавоноиды обладают также антиканцерогенными свойствами. Доказательством столь полезного влияния какао на организм человека стало индейское племя Куна из Панамы. Мужчины из этого племени пили по 40 чашек какао в день, что, согласно проведенным исследованиям, является главной причиной их крепкого здоровья и долголетия.Соевое молоко делает кожу очень упругой. Это происходит благодаря рекордному содержанию в напитке изофлавонов. Эти натуральные компоненты помогают коже вырабатывать коллаген — белок, придающий ей упругость и эластичность. Изофлавоны являются фитоэстрогенами, поскольку по своей структуре похожи на человеческий гормон — эстроген. И хотя эффективность изофлавонов гораздо слабее, чем у гормонов, однако их уникальные свойства широко используются в борьбе с климаксом у женщин, ночными потениями и горячими приливами. Они также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и улучшают метаболизм.Сок из красных грейпфрутов — разглаживает кожу лучше, чем ботокс. А все благодаря ударной дозе ликопина — натурального красителя, который придаёт фрукту такой интенсивный красный цвет. Ликопин считается одним из самых сильных антиоксидантов, нейтрализующих свободные радикалы, которые, в свою очередь, являются виновниками повреждений клеток. Ликопин замедляет процесс старения кожи, усиливает ее естественную защиту от солнца, а также стимулирует синтез белка, отвечающего за упругость кожи.Морковный сок — отличное средство для улучшения памяти. Этим свойством сок обязан содержащемуся в нем лютеолину, который оказывает антиоксидантное, противоаллергическое, противовоспалительное, противоопухолевое , а также иммуномодулирующее действие. Последние научные исследования показали, что лютеолин очень эффективен при проблемах, связанных со старением организма и в лечении болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.Апельсиновый сок поможет сохранить хорошее зрение до самой старости. Сок содержит много лютеина, который играет огромную роль в физиологии зрения. Лютеин способствует увеличению остроты и четкости зрения, и что самое главное, защищает глаза от свободных радикалов, образующихся на прямом свету. Большое количество апельсинового сока в диете способно эффективно защитить от дегенерации сетчатку глаза и сохранить хорошее зрение. Поскольку именно недостаток лютеина приводит к дистрофии пигментного слоя сетчатки, которая на сегодняшний день является основной причиной слепоты у людей старше 60 лет.Свекольный сок улучшает память. Богатый естественными нитратами и антиоксидантами сок является настоящим эликсиром молодости. Исследования ученых доказали, что свекольный сок способствует расширению кровеносных сосудов, увеличивая при этом кровоток и, соответственно, улучшая питание клеток кислородом. В ходе исследований подтвердилось положительные влияние приема свекольного сока на активность головного мозга, а также его эффективность в профилактике гипертонических заболеваний.