Учёные назвали самый полезный продукт для мозга

Ученые из США рассказали, что молоко очень полезно для человеческого мозга.Исследование американских ученых доказало, что молоко является полезным для мозга продуктом, посвященная ему статья опубликована на страницах The American Journal of Clinical Nutrition.По данным сотрудников Медицинского центра Университета Канзаса, молоко активизирует синтез глутатиона — антиоксиданта, оказывающего благоприятное действие на головной мозг.Наибольшую пользу молоко приносит пожилым людям, заявили исследователи. В эксперименте приняли участие 60 пожилых человек, в рационе которых молоко присутствовало в больших количествах.По результатам исследования оказалось, что в мозгу испытуемых отмечено высокое содержание глутатиона, который, по словам ученых, является ключом к успешной профилактике таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.