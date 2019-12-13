Врачи нашли альтернативу антибиотикам

Они встречаются повсюду, окружают нас, мы ими дышим, сами о том не подозревая…Некоторые вирусы не живут в организме человека. Это бактериофаги – убийцы бактерий.Вирусы, которые известны уже более века как убийцы бактерий, широко представлены в окружающей среде. Такой вирус от 50 до 100 раз меньше, чем бактерии и необходим для природного баланса экосистемы. Иногда бактериофаг оказывается намного более действенным, чем классические методы лечения.В условиях существования бактерий все более и более устойчивых к антибиотикам медицинские специалисты, биологи–исследователи и сами пациенты обращаются за помощью к бактериофагам.В отличие от антибиотиков, которые борются с инфекциями широкого спектра, фаги являются специфичными и фокусируются лишь на одной бактерии, которую они будут поглощать. «На самом деле, именно генетический материал фагов вводиться в бактерию, – объясняют ученые. «Мы лишь помогаем «перепрограммировать» бактерию, которая становиться фабрикой производства фагов». Формируется настоящая армия, которая убивает главную бактерию менее чем за 30 минут.Однако, так же как и для антибиотиков, существует вероятность устойчивости к фагам. «Это природный инстинкт бактерий – адаптироваться к чужеродным элементам и сопротивляться, признавая врага, – добавляют биотехнологи. Но чтобы справиться с трудностями и избежать дальнейшей устойчивости, мы можем производить «коктейль», включающий от 3 до 10 фагов». Такой способ позволит создавать дополнительные преимущества фаготерапии перед лечением антибиотиками.