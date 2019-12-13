Медики подсказали, как сохранить сердце здоровым без лекарств

Не злоупотребляйте алкоголем и кофеСпециалисты Всемирной организации здравоохранения разработали правила, ежедневное выполнение которых поможет привести уровень холестерина в норму.1. Желательно ограничить употребление сливочного масла, 10.15 грамм в день в полнее достаточно.2. Жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка) лучше заменить на более постные (индейка, курица, говядина). С мяса, при приготовлении, лучше снимать прослойки жира, а с птицы снимать кожу.3. Благоприятное действие на организм оказывает рыба, старайтесь не менее, чем 3 раза в неделю есть рыбу, лучше всего морскую.4. Для приготовления пищи используйте лучше варку, тушение, гриль, запекание. Лучше всего отказаться от жарения на масле и маргарине.5. Сыры лучше употреблять с меньшим процентом жирности.6. Употребление кофе лучше ограничить, взамен пить некрепкий черный или зеленый чаи.7. В течение дня старайтесь съедать не менее 400 грамм фруктов и овощей.8. Также не злоупотребляйте алкоголем, в день человеку разрешается выпивать не более 30 грамм этилового спирта, т.е. 0,5 светлого легкого пива, бокал вина или 70 грамм крепких напитков.9. Хорошо, если вы будете начинать день со стакана минеральной воды или простой теплой воды. Перед обедом полезно выпивать стакан свежевыжатого морковного или апельсинового сока, это благотворно влияет на обмен веществ и сосуды.10. Для заправки салатов лучше использовать вместо майонеза специи, травы и лимонный сок.