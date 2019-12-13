Как пережить зиму: главные правила

Холод, снег и сильный ветер могут быть опасными для здоровья – зимой легко не только заболеть, но и получить переохлаждение или травму от падения на льдуТрадиционно, декабрь – не самый морозный месяц. Впрочем, даже – 10?С и снегопады могут серьезно навредить здоровью. Как себя вести, чтобы не замерзнуть и не получить травму зимой.Переохлаждение и обмороженияЕжегодно в лечебные учреждения поступают пострадавшие с разными степенями переохлаждения или обморожениями. Медики констатируют – количество таких больных возрастает в несколько раз в периоды резких похолоданий.Переохлаждение организма человека происходит из-за снижения температуры тела под воздействием холода (низкая температура и повышенная влажность воздуха), холодной воды, снега и т.д. Под воздействием этих факторов возникает гипотермия, в результате которой теплоотдача тела превышает теплообразование. Переохлаждение может быть легкой степени – температура тела человека снижается до +35-34?С, а сам он становится апатичным, сонным, кожа бледнеет. Средняя степень переохлаждения наступает, когда температура тела снижается до +32-31?С, человек становится малоподвижным, у него возникают судороги, понижается артериальное давление и замедляется дыхание, а кожа рук и ног становится бледной и холодной на ощупь. При тяжелой степени переохлаждения – температура тела становится ниже +30?С – человек теряет сознание, у него возникают судороги, иногда рвота и неконтролируемое мочеиспускание. Давление у пострадавшего снижается, а пульс можно прощупать только на сонных артериях. При этом у человека развиваются осложнения – отек легких, головного мозга, кровоизлияния в ткани и органы. Если температура тела пострадавшего в таком состоянии и дальше снижается, может наступить клиническая смерть от остановки дыхания и сердца. При этом, снижение температуры тела до 34-32 ?С считается критическим пределом, после которого существенно нарушаются важные функции организма.Обморожение какой-либо части тела наступает от воздействия низких температур. Но если долго находиться на воздухе, особенно при повышенной влажности и сильном ветре, получить обморожение можно даже весной или осенью при «плюсовой» температуре.Обморожения бывают четырех степеней. Первая – самая легкая – степень возникает при непродолжительном воздействии низкой температуры. Пострадавший участок тела бледнеет, после отогревания – краснеет, но в некоторых случаях может быть темно-красным и отечным. В результате такого обморожения кожа не отмирает, все возвращается в норму за 5-7 дней. Но следует помнить, что первыми признаками обморожения являются ощущения жжения, покалывания и онемение пораженного участка, потом возникает зуд кожи и болевые ощущения.Вторая степень обморожения тоже характеризуется бледностью, охлаждением и потерей чувствительности, но при отогревании возникает сильная боль, кожа чешется и жжет, а через пару дней на пораженном участке появляются волдыри с прозрачной жидкостью. На восстановление при такой степени обморожения уйдет 1-2 недели. Если же произошло обморожение третьей степени, то волдыри на пораженном участке заполняются жидкостью с кровью, имеют фиолетово-красный цвет. Пораженная кожа будет отмирать две-три недели, на месте травмы останется рубец. Обмороженная ногтевая пластина будет отрастать деформированной, или не отрастет вообще. При обморожении четвертой степени отмирает не только кожа, а все слои мягких тканей, могут пострадать кости и суставы. Пораженный участок становится темно-синего цвета, при отогревании быстро появляется и увеличивается в размерах отек, а но волдыри не появляются (если волдыри появляются, это свидетельствует о том, что обморожение не только четвертой, но и третьей или второй степени, характерным признаком которых являются волдыри).Чтобы не пострадать, находясь на морозе, в первую очередь нужно правильно одеваться – надевать термобелье и теплую многослойную (между слоями должна оставаться прослойка из воздуха, которая удержит тепло) одежду, шапки, шарфы, перчатки, шерстяные носки и просторную сухую обувь с теплыми стельками. Верхняя одежда должна быть непромокающей. Открытые участки тела перед выходом лучше смазать жирным кремом, а металлические украшения – оставить дома.Перед выходом на мороз следует есть калорийную горячую еду и чай. При длительном нахождении на морозном воздухе нужно двигаться, напрягать мышцы конечностей, растирать и разминать пальцы рук, делать физические упражнения. Не следует на морозе употреблять алкоголь – это только создает иллюзию тепла, в то же время, способствуя более быстрой теплопотере. Лучше не курить на морозе, поскольку это ухудшает циркуляцию крови и делает конечности более восприимчивыми к холоду.Вероятность обморожения возрастает, если вы находитесь на ветру, поэтому таких мест стоит избегать. Не следует мочить кожу, а также выходить на мороз с мокрыми волосами, в мокрой одежде или обуви.Если на морозе пострадали щеки, нос или уши, не стоит их растирать перчатками или снегом, это может привести к раздражению или микротравмам кожи. Не надо снимать на холоде обувь с обмороженных ног – они распухнут, и вы не сможете обуться. Если вы чувствуете начало переохлаждения – нужно как можно быстрее вернуться в тепло. После долгого пребывания на морозе нужно убедиться, что нет обморожения рук, ног, ушей, носа.Следует помнить, что больше всего обморожениям подвержены дети и пожилые люди. При этом, самые серьезные обморожения происходят в результате алкогольного опьянения, свидетельствует статистика.Травмы на льдуЕжегодно врачи оказывают помощь тысячам украинцев, которые травмировались при падении на льду или снегу. Однако существует несколько правил, которые помогут если не избежать падения, то минимизировать его последствия.Для более безопасной ходьбы по обледеневшему асфальту на обувь следует надевать «ледоступы» или наклеивать на подошвы лейкопластырь, изоляционную ленту или кусочки поролона. Также можно намазать подошву суперклеем и поставить на песок – песчинки помогут обуви не скользить. Для ходьбы по льду лучше всего подойдет обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы без высоких каблуков.Чтобы избежать серьезных травм, во время гололеда необходимо быть всегда наготове, ходить медленно, наступая на всю подошву. Руки должны быть свободными, и их не стоит держать в карманах. При нарушении равновесия нужно постараться присесть, это поможет удержаться на ногах. При падении желательно сгруппироваться и напрячь мышцы, а при ударе об асфальт – перекатиться на бок. Это поможет смягчить удар.Следует помнить, что во время гололеда не стоит наступать на крышки люков, ходить возле края проезжей части или перебегать ее. Особенно опасно гулять в гололед в состоянии алкогольного опьянения.Если на дорогах гололед, людям пожилого возраста и беременным женщинам лучше стараться не выходить из дома, пока лед не засыплют песком или солью.Кроме того, в холодное время года в городах лучше держаться подальше от стен домов, ближе к середине тротуара – особую опасность для здоровья представляют сосульки, которые могут сорваться с крыш и выступающих частей зданий (особенно опасными они становятся в период, когда тает лед и снег).ОРВИ и гриппРаспространенное мнение о том, что можно заболеть простудой или гриппом из-за холода не совсем соответствует истине, поскольку оба эти заболевания являются инфекционными. Однако холод может выступать в качестве неблагоприятного фактора, вследствие которого снижается местный иммунитет, а организм начинает хуже справляться с патогенными микроорганизмами, и вероятность заболеть повышается.Чтобы не заболеть зимой, медики советуют придерживаться ряда правил. В первую очередь, следует избегать контакта с людьми, у которых есть проявления болезни и ограничить посещения мест большого скопления людей. Также нужно часть мыть руки с мылом, не прикасаться к глазам, носу или рту немытыми руками, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий. При чихании и кашле рот и нос лучше прикрывать не рукой, а одноразовой салфеткой, которую после использования сразу же нужно выбросить. Также нужно часто проветривать помещение, в котором вы находитесь.Кроме всего прочего, для того, чтобы не заболеть, важно избегать переохлаждения, полноценно питаться, высыпаться и не переутомляться.Что же касается гриппа, то медики утверждают, что самый надежный способ уберечься от него – вакцинация. Риск заразиться после прививки все же остается, но болезнь будет протекать легче и без опасности для жизни.При возникновении любых симптомов заболевания необходимо проконсультироваться с врачом.При подготовке материала были использованы рекомендации Министерства здравоохранения и ГосЧС.