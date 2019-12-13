Горячие ванны: сжигают калории и продлевают жизнь

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Современный темп жизни таков, что нам приходится делать все очень быстро.Что может быть прекраснее завершения насыщенного рабочего дня принятием горячей ванны? Наверное, только горячая ванна при свечах и с добавлением любимых аромамасел.Эта процедура не только приятная, но еще и очень полезна, поэтому особенно достойна присутствовать в нашем расписании хотя бы раз в неделю.Расслабляет мышцы20-минутное лежание в теплой воде способно избавить от болей в мышцах (в том числе и крепатуры), снять гипертонус, а также повысить гибкость суставов и эластичность мускулов. Это особенно полезно после интенсивных физических нагрузок.Нормализует кровообращениеПринимая теплую ванну, в организме ускоряется циркуляция крови, клетки получают больше кислорода, улучшается кровоснабжение конечностей, что особенно важно при длительной работе за компьютером.Помогает похудетьВо время получасового приема горячей ванны организм сжигает порядка 126 калорий – это заменяет 30 минут занятий на велотренажере. Все дело в процессе терморегуляции, на который организм тратит много энергии.Улучшается работа иммунитетаПрием горячей ванны улучшает работу сосудистой и лимфатической системы. Благодаря этому они вырабатывают большее количество иммунных клеток, которые помогают справляться с вирусами и инфекциями.Тренирует легкиеНаходясь по шею в воде, в организме автоматически срабатывает рефлекс – легкие начинают работать более интенсивно, дыхание становится более глубоким, а интервал между вдохами и выдохами уменьшается. Благодаря этому увеличивается полезный объем легких, что увеличивает доступ кислорода в организм.Борется со стрессомПринимая ванну в течение 40-60 минут можно избавиться от негативного влияния стресса, а также мрачных мыслей и переживаний. Эта процедура понижает уровень стрессовых гормонов кортизола и хромогранина, благодаря чему нервная система расслабляется.Помогает уснутьБлагодаря все тому расслабляющему воздействию на нервную систему горячая ванна помогает организму настроиться на сон. Поэтому вечером, особенно после насыщенного событиями дня, приготовьте ванну, и лучше с добавлением масла лаванды. После 30-минутной процедуры вам будет обеспечен крепкий и спокойный сон.Избавляет от депрессииУченые доказали, что водные процедуры, а именно – принятие ванной способствует выработке гормонов радости – эндорфинов. Именно они помогают справиться с симптомами, сопровождающими депрессию – апатию, подавленность, тревожность и другие.Очищает организмНаходясь в горячей воде интенсивно работает процесс терморегуляции, поэтому тело усиленно потеет. А вместе с потом из организма выводятся всевозможные отравляющие его вещества – токсины. Поэтому ванну можно назвать сильнодействующей детокс-процедурой.Улучшает состояние кожиВанна способна заменить многие очищающие процедуры, в том числе и пиллинги. В горячей воде поры раскрываются и из них выходят остатки кожного сала и грязи. Кроме того, омертвевшие клетки, которые скрывают истинное сияние кожи, размокают и легко удаляются при помощи губки или полотенца.