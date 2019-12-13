Лимон и оливковое масло помогут забыть о боли в суставах

С этим рецептом вы забудете о любых обезболивающих навсегда.Лимон является одним из самых полезных ингредиентом в мире, который обеспечивает защиту от многих заболеваний.Лимон богат питательными веществами — содержит пектин, bioflavonods, фолиевую кислоту, витамин А, В1, В6, С, калий, магний, кальций, фосфор и марганец.Лимон положительно влияет на печень, желудок, кишечник, иммунную систему, сердечно-сосудистую и нервную системы.Если вы регулярно употребляете лимон вы можете предотвратить такие заболевания, как бронхит, грипп, простуда, ларингит, артрит, бактериальные инфекции, почечные и желчные камни, высокое артериальное давление.Согласно последним исследованиям, лимон может даже предотвратить рак. Но знаете ли вы, что лимон может быть также использован в качестве обезболивающего средства для суставов?Мы представим рецепт, который, принесет вам облегчение. Ингредиенты: цедра из 2 лимонов оливковое маслоСпособ приготовления: Поместите цедру лимона в банку и залейте ее полностью оливковым маслом. Закройте банку и дайте ей настояться в течение 14 дней. После того, как ваше лекарство готово нанесите полученное масло на чистую марлю, и приложите на пораженную область. Поместите полиэтиленовый пакет поверх марли и зафиксируйте шерстяным платком. Оставьте действовать на ночь.Утром боль в суставах вас больше не будет беспокоить.