Как помочь себе при мочекаменной болезни

Эксперты поделились рекомендациями по поводу лечения мочекаменной болезни в домашних условиях.Камни в мочевом пузыре образовываются не за один день. Причиной их развития могут послужить такие явления, как переизбыток солей и дефицит мочевых коллоидов. Человек может некоторое время даже не подозревать о том, что он болен. А первые симптомы появятся в тот момент, когда камни начнут выходить из мочевого пузыря, потому как этот процесс очень болезненный.Первым симптомом мочекаменной болезни является сильная боль в поясничной области, отдающая вниз живота. Уже после проявления этого симптома следует обратиться за помощью к медикам. Камни могут вырасти до таких размеров, что выйти самостоятельно не смогут и человеку потребуется оперативное вмешательство, в процессе которого врачи очистят мочевой пузырь и его протоки от камней.Народная медицина поможет только в том случае, если мочекаменная болезнь только начала развиваться и камни еще совсем маленькие. При помощи правильного питания, а также отваров из лекарственных трав может в домашних условиях превратить эти камни в песок или размягчить их, чтобы они не причиняли дискомфорта и боли. Данное самолечение нельзя назвать правильным с точки зрения медицины, но эти способы имеют право на существование, так как помогли уже не одному человеку:1. Пить много воды. При мочекаменной болезни следует увеличить количество потребляемой жидкости для того, чтобы мочеполовая система активно работала и сама же разрушала камни, образованные в мочевом пузыре.2. Отвар шиповника обладает мощным мочегонным свойством. Этот напиток абсолютно безвреден в процессе лечения мочекаменной болезни. Но нужно в дополнение к нему не забывать о простой воде, ведь шиповниковый отвар выводит лишнюю жидкость из организма, что может привести к обезвоживанию, которого допускать категорически не рекомендуется.3. Ограничить количество употребляемой соли. Соль задерживает воду и тем самым тормозит процесс работы мочевого пузыря, что неблагоприятно при мочекаменной болезни.4. Кушать больше свежих овощей и фруктов, обладающих мочегонным свойством.5. Настой из спорыша. Сушеную траву можно купить в аптеке, это копеечное средство, обладающее уникальной способностью «разбивать» и измельчать камни в мочевом пузыре. Для приготовления чудодейственного настоя вам понадобится термос, 200 мл кипятка и 1 ч.л спорыша. Засыпаете траву в термос и заливаете кипятком, оставляете на сутки и потом, разделив на три равные части, выпиваете по одной части за полчаса до еды.