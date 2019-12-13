Каким бывает гайморит и как его лечить

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Медики рассказали о формах гайморита и о способах лечения данного заболевания.Зима — это период, когда количество обращающихся к ЛОРу пациентов, с жалобами на заложенность носа и гнойные выделения из носовых пазух, растет. Гайморит является одним из самых популярных заболеваний, впереди него разве что грипп и ОРВИ. Лечить гайморит дома крайне нежелательно, так как можно себе навредить и в конце-концов все равно придется идти к врачу, потому как состояние больного будет ухудшаться с каждым днем.Различают три вида гайморита:1. Острый. Характерные симптомы: высокая температура тела, заложенность носа и выделение слизи с гноем, неприятные ощущения в области переносицы, больной не различает запахов и вкусов.2. Аллергический. Симптомы данного вида гайморита не отличаются от острой формы недуга, только проявляются они чаще в теплое время года, то есть весной и в начале осени.3. Хронический. Признаки того, что гайморит перерос в хроническую форму, выглядят так: небольшое повышение температуры тела до 37,5-38 градусов, гнойные выделения из носа, головные боли, слабость.При появлении тех или иных симптомов гайморита медики советуют не откладывать на завтра поход к ЛОР-врачу, который тут же определит вид заболевания и назначит соответствующее лечение. Уклоняться от того, что прописал доктор, не стоит, потому как гайморит сам по себе не пройдет, а вот при отсутствии лечения как раз может дать осложнения, так что с этой хворью шутки плохи.Врачи обозначили самые эффективные методы лечения гайморита:Лазеротерапия. Это так называемая процедура, в процессе которой врач воздействует на воспаленные гайморовые пазухи при помощи лазера.Прокалывание. Врач решает по ситуации, стоит ли его пациенту делать прокалывание путей между гайморовыми пазухами, что приведет к отхождению гноя и больной пойдет на поправку.Фармакотерапия. В некоторых не запущенных случаях и при аллергии медики назначают больным лекарственные препараты, в том числе и антигистаминные.Существует масса народных способов лечения гайморита, все их можно попробовать использовать в домашних условиях. Но врачи настоятельно рекомендуют сначала проконсультироваться с ними и рассказать о намерениях вылечить свое заболевание каким-то из народных методов, возможно, доктору удастся остановить пациента и предупредить о развитии вероятных осложнений.