Пять лучших сухофруктов для тех, кто на диете

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Не стоит ими увлекаться.Не секрет, что живот, бока и пышные бедра девушкам даны природой как бонус за любовь к сладостям. И неважно, чем душа тешится – карамелькой, вафелькой или пирожным. Главное, что сахар поступает в кровь за считанные минуты. Чтобы легче избавиться от наеденных килограммов, диетологи предлагают налегать на сухофрукты.Чем это лучше конфетСахар в сухофруктах природный и усваиваться будет долго, не вызывая скачков инсулина в крови. Не появится резкое чувство голода и сонливость. Каждый сухофрукт – концентрат витаминов и микроэлементов. Во время высушивания волокна из плодов никуда не деваются. Набухая в желудке, создают чувство сытости и отлично чистят кишечник. Главное, не забывать о калориях и кушать плоды в меру – по горсти в день.Чернослив – швабра для кишечникаЕсли смешать с вареной свеклой – будет очистка всего, что только можно. Сливы известны как слабительное средство. В плодах много пектина – желирующего вещества, которое работает как сорбент. Пектин вытягивает из кишечника токсины, соли тяжелых металлов и радионуклиды. В сливах много калия, необходимого сердцу для нормальной работы. Чернослив ассоциируется с тортами и жарким, что хорошо обманывает мозг во время диеты.Курага для прибавки силСушеный абрикос не только напоминает о лете. Это кладезь каротина для красоты кожи и зоркости глаз. Кроме калия, в плодах много и кальция – этого в организме никогда в излишке не бывает. А недостаток кальция чреват не только хрупкими костями, но и общим упадком сил. Еще в кураге рекордно много железа. Перекусывая парой-тройкой плодов ежедневно, об анемии можно забыть — высокий уровень гемоглобина обеспечен. Ну и волокна – для перистальтики кишечника.Инжир на страже иммунитетаИнжир, он же фига, очень богат витаминами и микроэлементами. Сушеный плод отлично чистит кишечник и лечит гастрит. Похудеть он помогает благодаря влиянию на щитовидку. Мощные антиоксидантные свойства обеспечивают хороший иммунитет и устойчивость к простудам. Считается, что инжир помогает вылечить гипертонию, сахарный диабет, избавиться от рака и кишечных паразитов.Изюмом сердце успокоитсяСушеный виноград содержит слишком много сахаров, чтобы считать его диетическим продуктом. Но если для похудения пить мочегонные препараты или чаи, из организма «уйдут» и полезные соли. Изюм — лучшее средство при ослабленном сердце – после простуды, стресса или жесткой диеты. В ягодках много йода. Этот микроэлемент стимулирует щитовидку и обмен веществ, что поможет сдвинуть стрелку весов назад.Яблочная сушка вместо чипсовЯблоко в день для красоты и долголетия врачи советуют давно. Но кушать этот домашний фрукт во время диеты нежелательно – кислота повысит и так шальной аппетит. А вот сушеный аналог – в самый раз. Яблочная сушка богата витамином С, железом и пектином. Горсть сушки заменит сразу два или три яблока, поэтому сил прибавится сразу. Съесть сушеное яблоко не так просто, как курагу или изюм. Поэтому жевать придется дольше – а мозг будет верить, что еда калорийная.